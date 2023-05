Adeptos do Paris Saint-Germain manifestaram-se, esta quarta-feira, a favor da saída de Neymar Jr. do clube da capital francesa com cânticos à porta de casa do internacional brasileiro.

“Acabaram de sair da porta da minha casa” e “Passaram aqui em casa” foram os comentários feitos pelo capitão da seleção brasileira em publicações no Instagram que mencionavam os protestos. Segundo relatos nas redes sociais, dezenas de adeptos mostraram o seu desagrado com cânticos como “Neymar, sai! Neymar, sai!”.

O jogador brasileiro não foi o único futebolista do clube a ser alvo de pedidos de saída do clube: também durante esta quarta-feira cerca de uma centena de adeptos contestou Messi com tarjas, cartazes e cânticos. Recorde-se que o clube abriu um processo disciplinar contra o astro argentino, que vai ficar suspenso por causa de uma viagem à Arábia Saudita sem o consentimento do campeão francês.

Pouco tempo depois dos protestos, o PSG emitiu um comunicado no qual “condena veementemente as ações intoleráveis ​​e ofensivas de um ‘pequeno grupo’ de indivíduos”.

???? PSG fans went to Neymar's house to demand he leaves the club. ???? ????️ “Neymar, get out! Neymar, get out!" (???? @parisientimes)pic.twitter.com/RJjZdTfo3s — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 3, 2023