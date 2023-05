Imagine que acabou de entrar num daqueles anúncios de detergente para a roupa em que vemos as nódoas do almoço em detalhe nas malhas da camisola. Agora imagine que em vez de uma camisola, está a entrar nas “malhas” de um pneu Continental.

Se o almoço tiver sido arroz de legumes e água, até é possível que as cascas desse arroz e a garrafa dessa água tenham servido para produzir o pneu que está agora a imaginar. E neste momento é legítimo que se pergunte: “mas o que é que o arroz e a água do almoço tem a ver com os pneus do meu carro?”

E ninguém melhor para lhe responder que o Diretor de Sustentabilidade da Continental Tires, Claus Petschick: “a Continental está a caminho de se tornar o fabricante mais progressista na indústria de pneus em termos de sustentabilidade. O nosso objetivo é utilizar a 100% materiais sustentáveis nos nossos pneus até 2050.”

A Continental sabe que o futuro do planeta depende de nós, por isso, estabeleceu este objetivo de até 2050 (o mais tardar) produzir pneus inteiramente sustentáveis, feitos a partir de materiais como cinzas de casca de arroz, borracha natural de dente-de-leão, garrafas PET recicladas ou mesmo borracha reciclada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Máxima Sustentabilidade, Máxima Segurança

Se por um lado já estamos habituados a confiar na Continental para nos sentirmos seguros em viagem, quando conduzimos os nossos carros, por outro lado há uma estrada que os engenheiros de pneus da Continental têm vindo a percorrer, otimizando consistentemente os processos de fabrico, fazendo com que atualmente utilizem cerca de 15 a 20% de materiais renováveis ou reciclados nos pneus de automóvel de passageiros.

Esta capacidade de reutilizar os diferentes materiais (com as suas propriedades únicas e interdependências) exige um equilíbrio altamente complexo por parte das equipas de engenharia, porque só quando todos os materiais estão perfeitamente combinados entre si é que se podem criar pneus seguros, energeticamente eficientes, duráveis e de alto desempenho.

Ainda assim, apesar da constante pesquisa e investigação, a borracha natural ainda é essencial para assegurar a resistência e durabilidade dos pneus, representando entre 10 a 40% do peso total dos pneus modernos de alto desempenho.

Nada se perde, tudo se transforma:

Menos Borracha Natural, Mais Materiais Sustentáveis

Para inverter a curva da sustentabilidade, têm sido vários os projetos e testes para explorar novos materiais para a produção de pneus:

#1 Dente-de-Leão

Através de abordagens inovadoras como o projeto Taraxagum, a Continental tenta contrariar a dependência da borracha natural cultivada, trabalhando com a extração de borracha natural de plantas de dente-de-leão especialmente cultivadas.

#2 Cascas de Arroz

Outro exemplo desta mudança está precisamente na sílica extraída das cascas de arroz que é mais eficiente em termos energéticos do que a obtida a partir de materiais convencionais como areia de quartzo.

#3 Garrafas PET

Através de garrafas PET recicladas e da tecnologia ContiRe.Tex, é possível reciclar fios de poliéster para produzir as “carcaças” dos pneus, permitindo reutilizar entre nove a quinze garrafas de plástico por cada pneu, dependendo do tamanho. Os primeiros pneus com fios de poliéster obtidos com esta tecnologia foram produzidos em 2021, na fábrica Continental de Lousado, concelho de Vila Nova de Famalicão, por isso é possível que tenha contribuído com algumas garrafas de sumo ou água.

#4 Borracha Reciclada

O acordo assinado entre a Continental e a Pyrum Innovations é outro bom exemplo do desenvolvimento sustentável, com vista a otimizar ainda mais a reciclagem de materiais de pneus velhos em fim de vida, reciclando matérias-primas de alta qualidade como o aço, o fio têxtil e a borracha, criando um conceito de economia circular em circuito fechado para a reciclagem de pneus velhos.

1871 – 2023:

Mais carros elétricos, mais pneus especializados

Trazer segurança às estradas sem comprometer o conforto e o prazer da condução é o objetivo da Continental desde a sua fundação, em 1871, e se em 2023 vemos cada vez mais carros elétricos nas estradas, então também vamos começar a reparar que todos os novos pneus de passageiros da marca Continental tem uma nova marca EV (electric vehicles), sublinhando a estratégia de se adaptarem ao novo segmento, ajudando a reduzir os consumos e o ruído.

Não é por acaso que em 2022, a Continental foi o fabricante escolhido para fornecedor de Equipamento de Origem (EO), por nove dos dez fabricantes de veículos elétricos mais bem-sucedidos, incluindo a Tesla, Porsche, Mercedes-Benz, entre outros.

Menos ruído, mais Smart

Uma das novidades mais recentes está no novo SUV elétrico Smart #1, que sairá de fábrica equipado com os pneus EcoContact 6 Q premium da Continental, concebidos para uma condução extremamente silenciosa e económica em termos energéticos. O composto especial de borracha minimiza a absorção de energia enquanto o veículo está em movimento, reduzindo a fricção e a resistência ao rolamento.

Depois de toda esta inovação, se ainda assim quiser ser mais sustentável, pode também “usar” a Continental nos pés e dar uma corridinha, com aderência máxima nas suas solas.