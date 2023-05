Três jogos sem ganhar foi o tempo suficiente para José Mourinho acumular frustrações que o levaram a expressar tudo o que sentia após o empate a um com o Monza. O desaire levou a equipa a sair dos lugares de qualificação europeia da Serie A quando, antes do ciclo negativo começar, os giallorossi se encontravam em posição de acesso à Liga dos Campeões. No final do jogo que arrastou equipa para 7.º na classificação, o treinador português não se poupou nas críticas a Daniele Chiffi, árbitro do encontro que expulsou o jogador da Roma, Zeki Celik, com dois amarelos no espaço de cinco minutos.

“O pior árbitro que encontrei na minha carreira. Não teve grande influência no resultado, mas é pobre: tecnicamente horrível, não é empático, não cria relações com ninguém, dá um vermelho a um jogador que escorrega porque está muito cansado ao minuto 96. Não temos a força que as outras equipas têm para dizer que não queremos determinados árbitros. Deixei de trabalhar nos últimos 20 minutos, porque sabia que ia levar um vermelho, acontece sempre com ele. Confesso que fui para o campo com um microfone, mas fiquei calado. Protegi-me porque este sábado quero estar com os meus poucos jogadores em campo contra uma super-equipa como o Inter Milão. Foi também por isso que saí logo no final, não queria ficar a ver”, comentou José Mourinho no final do jogo com o Monza.

Após as declarações do português, a Ministério Público Federal abriu uma investigação que pode levar à suspensão do treinador da Roma. O organismo considera que as palavras de Mourinho ofendem a reputação do árbitro e por isso encontra-se a reunir áudios e vídeos do técnico de modo a analisar o caso. A equipa da capital italiana tem encontro agendado com o Inter Milão na próxima jornada, partida que pode ser decisiva para na luta pelos lugares europeus numa altura em que faltam cinco jogos para o fim da Serie A.

O treinador do Monza, Raffaele Palladino, demonstrou uma opinião oposta à de Mourinho no final do encontro com a Roma. “Para mim, este árbitro foi um dos melhores que tivemos ao longo da época. Não cometeu qualquer erro. Chateei-me, sim, com o quarto árbitro porque nunca tinha visto tantos protestos do banco contrário. Foi inacreditável, o que Mourinho e a Roma fizeram foi escandaloso. O árbitro foi perfeito, dou-lhe os parabéns”, comentou.

Apesar de tudo, Murinho reconheceu que a equipa giallorossi não esteve no seu melhor no empate contra o Monza. “Infelizmente, quando se está cansado, a concentração, o foco e a coordenação são afetados. As dificuldades são muitas. Quem jogou não está 100% ou ainda não tem qualidade para jogar neste nível. O nosso banco não existe, mas o jogadores deram tudo o que podiam. O resultado mostra o que aconteceu, posso ser um pouco tendencioso e dizer que a Roma merecia vencer, mas não acho que seja verdade, pois o Monza também merecia vencer”.