Se alguém questionar os especialistas do mercado sobre qual é a empresa que possui o sistema mais eficiente de condução autónoma, a resposta mais frequente deverá apontar para a Waymo, a divisão de veículos autónomos da Google. Mas mesmo os bolsos fundos da gigantesca tecnológica norte-americana, aliados ao seu tremendo potencial tecnológico, conseguem evitar a ocorrência de problemas.

A Waymo desenvolve o sistema da Google desde 2009, despejando enormes quantidades de dinheiro sobre esta tecnologia, que pretende um dia vender aos construtores que não sejam capazes de criar o seu próprio sistema de condução autónoma. Contudo, apesar de figurar entre as primeiras a dedicar-se a esta tecnologia e de ter uma capacidade financeira quase infinita, os problemas continuam a existir. Nos últimos dias, uma frota de táxis da Waymo, um conjunto de cinco Jaguar I-Pace eléctricos, pararam num bairro de São Francisco, bloqueando o trânsito. Curiosamente, o problema repetiu-se agora no Arizona.

Segundo a empresa, as dificuldades sentidas pelos táxis da Waymo no mês passado em São Francisco ficaram aparentemente bêbados e sem saber por onde ir, devido ao nevoeiro, que baralhou os sistemas, inibindo-lhes a localização e a capacidade de decidir como prosseguir viagem. Sabe-se que a Waymo confia muito nos LiDAR e estes não funcionam com nevoeiro ou chuva intensa. Passados poucos dias do incidente na Califórnia, foi a vez da frota de táxis da Waymo, no Arizona, tropeçar em dificuldades que os veículos não conseguiram ultrapassar.

Desta vez não havia nevoeiro, mas ainda assim um conjunto de 12 veículos da Waymo bloquearam uma avenida em Phoenix. E apesar da tentativa de intervenção de um outro condutor, que postou o vídeo no Tik Tok, não foi possível ultrapassar o problema. Aliás, o mesmo já tinha acontecido quando a polícia tentou que os veículos retomassem a circulação, quando bloquearam devido ao nevoeiro em São Francisco.

Depois de analisar os dados, a Waymo afirmou que foi uma falha do software que provocou os problemas em Phoenix, uma vez que a programação aconselha a parar em caso de dúvidas ou não saber o que fazer. Mas parar, por vezes, significa uma complicação extra no trânsito. E para complicar ainda mais a situação da Waymo, um representante dos bombeiros de São Francisco, declarou que os problemas relacionados com veículos autónomos tornou-se “num problema diário”.

Uma das questões que se levantam agora é a necessidade de dotar os sistemas “sem condutor” de reagir positivamente às informações e ordens dos agentes da autoridade, tal como acontece com os condutores de carne e osso. Esta possibilidade, que aparentemente ainda não tinha sido considerada ou prevista, poderia evitar que estes bloqueios se mantivessem durante horas, em vez de apenas breves minutos.