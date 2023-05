Não era propriamente o cenário mais esperado, acabou por ser uma janela de oportunidade para reabrir a Liga da Arábia Saudita. Quando tudo parecia “terminado” depois de um empate e de uma derrota do Al Nassr frente ao Al-Fayha (resultado que levou ao despedimento do treinador Rudi Garcia) e ao Al Hilal, o Al-Ittihad de Nuno Espírito Santo teve também o seu deslize na prova e perdeu no terreno do Al Taawon e colocou com isso a diferença entre primeiro e segundo classificado em apenas três pontos, sendo que o líder terá ainda de jogar com o campeão em título, o Al Hilal. Apesar de partir de um estímulo externo, o conjunto de Cristiano Ronaldo ganhava uma segunda vida na temporada que teria agora de confirmar com o Al Khaleej.

Essa viragem foi também percetível no próprio jogador português, que aproveitou as últimas folgas para conhecer mais uma cidade saudita, neste caso Diriyah, com várias imagens nas suas redes sociais a dar conta do encanto pela história e pela gastronomia do local. De regresso aos treinos pelo Al Nassr, na antecâmara de novo jogo na Liga, Cristiano Ronaldo mostrou-se também particularmente sorridente e bem disposto, tendo mesmo deixado algumas palavras em árabe para os companheiros: “Paz para todos”.

Glance at our last session ???????? pic.twitter.com/rEgIwi09hU — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 7, 2023

Depois de uma fase em que a continuidade na Arábia Saudita chegou a ser colocada em causa por alguma imprensa internacional, que enfatizava de novo a possibilidade de regresso à Europa já este verão no horizonte do capitão da Seleção, e que se fala também de forma mais insistente na hipótese de o Al Hilal “perder a cabeça” e avançar com um contrato ainda mais milionário para garantir Lionel Messi (que está de saída do PSG e esteve na semana passada de visita ao país com a família, o que gerou grande celeuma junto dos parisienses e levou a um pedido de desculpas do jogador), Ronaldo mostrava-se alheio a tudo e focado no atual clube após ter regressado aos golos frente ao Al Raed quebrando uma série de três jogos em branco.

Com esse remate certeiro logo no início da partida, o avançado manteve a média de um golo por jogo na Liga saudita em 12 encontros, num total de 12 golos em 15 partidas contando com Taça do Rei e Supertaça. E era isso que Ronaldo pretendia manter esta segunda-feira, dia em que o Al Nassr entrava em campo antes da receção do Al-Ittihad ao Abha Club referente à 26.ª ronda. Contudo, nem esse “bónus” serviu de motivação para somar novo triunfo, com um empate que pode penalizar em definitivo a corrida pelo título.

🇸🇦 Al-Nassr 1-1 Al-Khaleej 🟡 Cristiano Ronaldo 🇵🇹 e Fábio Martins 🇵🇹 (1 golo) e defrontaram-se e foram respectivamente os 2º e 3º melhores ratings de um duelo por objectivos bem diferentes, com resultado mais favorável ao Al-Khaleej Todos os ratings de CR7 na Arábia Saudita:… pic.twitter.com/xASCjDHWMu — GoalPoint (@_Goalpoint) May 8, 2023

Cristiano Ronaldo after the game. pic.twitter.com/KngQfzAdzN — CristianoXtra (@CristianoXtra_) May 8, 2023

O duelo de portugueses, com Ronaldo a defrontar uma equipa comandada por Pedro Emanuel que conta com Fábio Martins (com quem o capitão da Seleção viria a trocar a camisola no final do encontro antes de sair das quatro linhas) e Pedro Amaral, começou a sorrir aos visitantes e ao antigo jogador do Sp. Braga formado no FC Porto: numa grande jogada coletiva que iniciou e concluiu, Fábio Martins expôs todas as debilidades defensivas do Al Nassr e inaugurou o marcador com apenas quatro minutos. No entanto, a formação de Riade não demorou a reagir e chegou ao empate na sequência de um livre lateral por Álvaro González, a desviar de cabeça ao primeiro poste (17′). Até ao intervalo iriam depois brilhar os guarda-redes, com Marwan Al-Haidari a evitar o segundo do Al Nassr a Luiz Gustavo (21′) e a Ronaldo (22′) antes de Agustín Rossi defender um remate de Morato na área após cruzamento de Pedro Amaral da esquerda (45′).

Great shot from Ronaldo, but saved by the keeper. pic.twitter.com/otSMCnuSFD — CristianoXtra (@CristianoXtra_) May 8, 2023

O Al Nassr teria de procurar outras formas de chegar ao golo que permitisse igualar nem que fosse por duas horas e meia o Al-Ittihad. E Ronaldo esteve mais ativo na área do Al Khaleej, primeiro a antecipar-se numa saída de Marwan Al-Haidari mas desviando ao lado, depois marcando numa recarga após remate de Luiz Gustavo mas em posição irregular e logo a seguir num remate de primeira após cruzamento da esquerda que saiu fraco (tudo até aos 60′). Quando Fábio Martins conseguia encontrar espaço com bola nas transições era um perigo constante mas o Al Nassr ia tentando dominar a partida, tendo uma derradeira oportunidade flagrante em cima do minuto 90 com um cabeceamento à trave que não evitou o empate a um antes de Talisca, no nono minuto de descontos, fazer também a bola rasar o poste da baliza do Al Khaleej.