Em Portugal, 8% da população que acede à internet já sofreu algum tipo de fraude financeira através dos meios digitais, avança um estudo da OCDE. Esta questão afeta especialmente as pessoas desempregadas, mas também pessoas nas classes com mais rendimentos e estão incluídas fraudes com cartões de crédito ou débito, esquemas de phishing, práticas de fraude em compras online e esquemas sob a forma de venda de produtos financeiros, refere o Público.

As conclusões são de um estudo feito à população portuguesa durante o ano de 2022 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e foram apresentadas num relatório no mês passado. O inquérito foi feito a 1516 pessoas e destas 76% usam a internet e revela que há falta de literacia financeira em Portugal. O estudo revela outros problemas relacionados, por exemplo, com criptoativos ou empréstimos contraídos online.

É neste cenário que o Banco de Portugal vai lançar uma nova Estratégia de Literacia Financeira Digital que é apresentada esta quarta-feira. A iniciativa é financiada pela Comissão Europeia e vai ser implementada até 2028, mas o primeiro plano anual ainda não está concluído e ainda não há data. O plano tem quatro objetivos, como garantir a todas as pessoas o acesso a formação financeira digital de qualidade, assegurar que a utilização de serviços financeiros digitais conta com informação adequada por base, promover a utilização segura destes serviços e melhorar a eficácia das iniciativas de formação financeira digital. O plano inclui ações nas escolas, cooperação com meios de comunicação social e campanhas em locais públicos.