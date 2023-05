O congressista republicano de Nova Iorque, George Santos, foi, esta terça-feira, acusado por procuradores federais e deve comparecer em tribunal já esta quarta-feira. Segundo a CNN, que cita três fontes próximas do processo, o teor das acusações é desconhecido porque a investigação se encontra em segredo de justiça. Apenas no tribunal se saberá de que foi George Santos acusado.

A cadeia televisiva avança, ainda assim, que o FBI e procuradores do Departamento de Justiça de Nova Iorque e Washington estão a analisar acusações de declarações falsas relativas ao financiamento da campanha do Santos, entre outros temas. À CNN, o presidente republicano da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, disse que irá analisar as acusações antes de decidir se afasta Santos do Congresso norte-americano.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No início de março, George Santos foi alvo de uma investigação por parte do Comité de Ética da Câmara de Representantes norte-americana por alegada má conduta. O objetivo, foi explicado na altura, era analisar se Santos se pode ter “envolvido em atividades ilegais em relação à sua campanha para o Congresso em 2022”. Além disso, está também em análise se o congressista foi honesto nos formulários de divulgação financeira, se pode ter violado leis de conflito de interesses e alegações de má conduta sexual de uma pessoa que procurou emprego no seu gabinete.

George Santos anunciou em 31 de janeiro que iria abandonar temporariamente as duas comissões do Congresso nas quais participava, um dia depois de se ter reunido com o presidente da Câmara de Representantes, Kevin McCarthy.