Abraham Lincoln não só tem sido escolhido pelos americanos, em sucessivos inquéritos de opinião, como o melhor presidente que os EUA tiveram, como construiu uma reputação de integridade que lhe valeu a alcunha de “honest Abe”, vinda do tempo em que exercia advocacia, antes de ter enveredado pela política. Não por acaso, uma boa parte das frases memoráveis de Lincoln versam os temas da integridade e da nobreza de carácter, o que, face ao radicalismo e à desonestidade intelectual que tomaram conta do seu partido, sobretudo desde que este se deixou enfeitiçar por Donald Trump, leva a que nos interroguemos sobre o que pensaria o “honest Abe”, se fosse vivo, sobre alguns dos políticos Republicanos do nosso tempo.

No que respeita a George Santos, uma das caras novas do Partido Republicano na Câmara dos Representantes, que tomou posse a 3 de Janeiro de 2023, na sequência das eleições intercalares de Novembro de 2022, há uma advertência de Lincoln que parece ter sido talhada à sua medida: “Podes enganar todas as pessoas durante algum tempo e podes enganar algumas pessoas durante todo o tempo, mas não podes enganar todas as pessoas durante todo o tempo”.

George Santos acreditou que seria capaz de provar que Lincoln estava errado e, em Novembro de 2022, após ter enganado muita gente durante imenso tempo, conseguiu ser eleito para a Câmara dos Representantes pelo 3.º distrito do Estado de Nova Iorque, correspondente à região nordeste de Long Island e o círculo eleitoral com mais elevado rendimento per capita do estado. Porém, quase não teve tempo para saborear o triunfo, pois desde Dezembro passado que os media começaram a escrutinar o passado de Santos e a apontar as discrepâncias entre a imagem que construiu de si mesmo e a realidade. Santos tentou fazer algum “controlo de danos”, inventando desculpas esfarrapadas e admitindo alguns pecadilhos menores, mas, na maior parte das vezes, finge ignorar a barragem de perguntas disparadas pelos jornalistas que o perseguem pelos corredores do Capitólio.

