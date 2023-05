A Dior renovou o contrato com o ator Johnny Depp, que continua, assim, a ser a cara das campanhas publicitárias do perfume masculine Dior Sauvage. O acordo, que se estima de três anos, poderá ultrapassar os 20 milhões de dólares (cerca de 18 milhões de euros), avança Variety. Segundo a mesma revista, este deverá ser o maior pacto estabelecido entre uma marca de fragrâncias e uma celebridade.

A mesma revista estima que o novo contrato entre Depp e a Dior represente o dobro pago pela marca de moda e cosmética de luxo ao ator de Robert Pattinson, que foi porta-voz da fragrância Dior Home por 12 milhões (11 milhões de euros). O contrato de Johnny Depp suplanta também o de Brad Pitt, que foi a cara do Chanel No 5 por sete milhões (6,4 milhões de euros) .

Johnny Depp tem sido a cara do Dior Sauvage desde 2015 — o perfume tem sido um dos mais vendidos no mundo. A marca manteve-se ao lado da estrela de “O Pirada das Caraíbas” mesmo durante a controversa batalha legal que o opôs à ex-mulher Amber Heard, que acusou o ator de violência doméstica. O apoio valeu à Dior, e da parte dos fãs do ator, a hashtag #ThankYouDior.

Três meses depois de Depp ter saído vitorioso no processo de difamação interposto pelo mesmo contra as acusações de Heard, a Dior Beauty lançou nova campanha nas redes sociais com o ator. “Mais do que nunca, Johnny Depp é a soul da Sauvage”, escreveu, lembra o Hollywood Reporter.

Amber Heard, por sua vez, terá feito uma pausa de Hollywood e está a viver em Madrid.