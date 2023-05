O exército ucraniano afirmou este sábado que está a avançar à volta de Bakhmut, enquanto Moscovo disse que continua a progredir na cidade, no epicentro dos combates com as tropas russas no leste da Ucrânia.

“A operação defensiva em direção a Bakhmut continua. Os nossos soldados estão a avançar em algumas áreas da linha da frente e o inimigo está a perder equipamento e tropas”, disse o comandante das tropas terrestres ucranianas, Oleksander Syrsky, na rede social Telegram.

O vice-ministro da Defesa, Ganna Maliar, por sua vez, afirmou que “a situação está a evoluir de forma dinâmica” na zona de Bakhmut e que as tropas ucranianas estão “a avançar gradualmente em duas direções nos arredores” da cidade, que foi devastada por meses de intensos combates.

Na sexta-feira, a Ucrânia afirmou ter avançado dois quilómetros à volta de Bakhmut, o que foi desmentido por Moscovo.

Este sábado, o Ministério da Defesa russo não comentou as afirmações ucranianas, mas disse, num comunicado, que “unidades de assalto libertaram um bairro na parte noroeste da cidade de Artiomovsk”, o nome russo de Bakhmut.

“A situação na cidade em si é mais complicada”, reconheceu Maliar no Telegram, salientando que “o inimigo não é capaz de assumir o controlo” de Bakhmut.

A batalha pela cidade do Donbass é a mais sangrenta e mais longa desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022.