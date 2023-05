Quem conhece a indústria automóvel sabe que os modelos que os designers concebem nem sempre chegam à linha de produção com as mesmas formas com que deixaram a prancheta do seu criador. Não só há soluções demasiado complexas (ou caras) de produzir, exigindo por isso alterações antes de passar à produção em série, como por vezes é necessário suavizar a agressividade ou a ousadia de certas abordagens estilísticas para não afastar os clientes mais tradicionalistas. Contudo, não deixa de ser estranho que o responsável pelo design dos veículos comerciais da Volkswagen, Albert Kirzinger, tenha decidido divulgar os sketches que revelam o que podia ter sido a pick-up da Volkswagen, precisamente quando o construtor está a lançar no mercado o modelo de série.

A nova Amarok nasceu de um projecto conjunto entre a Volkswagen e a Ford, em que os alemães cedem à marca da oval azul a plataforma MEB, para que a Ford conceba sobre ela os seus primeiros modelos compactos a bateria. Em troca, o construtor norte-americano cede à Volkswagen a base da sua pick-up Ranger, com a possibilidade de o acordo ser alargado a outros veículos comerciais. E esta joint venture estende-se mesmo à produção, com a nova Amarok a ser fabricada nas instalações da Ford na África do Sul, de onde depois é exportada para o resto do mundo.

Esta é a nova Amarok. As primeiras 30 unidades serão entregues ao ISN em Maio 4 fotos

A nova Amarok surge como uma evolução em relação à sua antecessora, mas mantém uma estética convencional e não disruptiva, sendo ligeiramente maior do que a geração anterior, apresentada em 2017. O comprimento cresceu 3,4 cm (de 5,321 m para 5,355 m), a distância entre eixos aumentou 17,3 cm (de 3,097 m para 3,270 m), e a pick-up alemã continua a oferecer versões com cabina simples e dupla, ou seja, com duas e quatro portas.

Os sketches revelados por Albert Kirzinger, através do LinkedIn, revelam uma pick-up diferente, muito mais atraente e refinada em termos de estilo, mas mais longe do que é tradicionalmente considerado um veículo de trabalho. As propostas de Kirzinger davam uma excelente base caso a Volkswagen pretendesse oferecer na sua gama um concorrente da Ranger Raptor, da Ford.

A nova VW Amarok chegará aos concessionários este mês, sensivelmente na mesma altura em que serão entregues 30 unidades ao Instituto de Socorros a Náufragos. O período de pré-vendas já abriu e muitos potenciais clientes já tiveram a oportunidade de ver e de testar a nova pick-up, em eventos como a Ovibeja, por exemplo. As entregas a clientes estão programadas para o final de Junho.