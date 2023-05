Siga no liveblog a audição de Eugénia Correia, chefe de gabinete de João Galamba

A chefe de gabinete de João Galamba, Eugénia Correia, diz que o contacto para o SIRP (Sistema de Informações da República Portuguesa) foi seu. E nesse seguimento recebeu um contacto do SIS (Serviço de Informações de Segurança).

A responsável já precisou, repetindo, a informação de que “tem indicações genéricas” sobre como agir em situações fora do comum ou com possível risco, e não recebeu indicações específicas para esse dia. “Cabe aos chefes de gabinete trabalhar este tipo de situações e sim eu tinha, não tenho conhecimento que tipo de indicações são dadas aos membros do Governo, mas os chefes de gabinete têm essa indicação de report, não sei se os ministros têm, francamente não sei”. “Tenho indicação de report, foi feito, sem autorização ou prévio conhecimento do senhor ministro das Infraestruturas. Foi feito nos minutos subsequentes à saída de Frederico Pinheiro do edifício e na sequência do telefonema do CEGER”.

