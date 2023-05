Ressonância é a palavra que melhor acolhe aquilo que é o encontro entre as esculturas de Rui Chafes e de Alberto Giacometti, patentes na exposição “Gris, Vide, Cris”, que abre portas ao público esta quarta-feira, dia 17 de maio, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. A mostra vive sob uma lógica inicial de dialética: entre o branco e o negro, o rugoso e o liso, o material e o imaterial. A viagem que propõe, diz Rui Chafes, é de solidão e de dar a ver as peças de Giacometti de forma isolada do seu contexto de época. “Estão no vazio e é assim que encontramos uma outra forma de olharmos para as mesmas”, sugere.

Entre duas tonalidades, o negro e o branco, entramos depois num território cinza, de hibridez e de aglutinação entre os dois corpos de trabalho. É uma experiência repetida, uma vez que o encontro entre Chafes e Giacometti já tinha sido feito em Paris, em 2018, na delegação em França da Fundação Calouste Gulbenkian (2018), mas desta vez a exposição ganha uma outra dimensão arquitetural, que convida a uma nova e singular experiência de fruição. Além das dez obras que foram acrescentadas a esta mostra, “Gris, Vide, Cris” propõe um encontro mais aprofundado, mapeado pelo silêncio, que não deixa de ser uma homenagem de Chafes ao artista plástico suíço, que o português considera ser “o mais importante escultor da modernidade”. As esculturas de Chafes, que de outra forma viveriam por si, surgem aqui como uma plataforma a partir da qual podemos ver algo mais.

Antes ainda de entramos na exposição propriamente dita, voltemos primeiro à ligação inusitada. Rui Chafes nasceu, precisamente, no ano em que Giacometti morreu, em 1966. O estabelecimento de um verdadeiro diálogo entre obras é por isso imponderável. Mas existem formas de conjugação, seja de elementos plásticos, mas sobretudo de aspetos poéticos, que transbordam nas fronteiras da possibilidade de comunicaram entre si. No entender da curadora de “Gris, Vide, Cris”, Helena de Freitas, consolida-se um léxico que lançam as obras num exercício de estilo que se completam entre si: “Em Chafes temos o negro, o ferro e o liso; em Giacometti temos o cinzento, o bronze o rugoso”. Em ambos existe uma pergunta que não deixa de pairar: como representar o invisível? Em caminhos autónomos, Giacometti enveredou por um percurso através do qual buscava uma exasperada desmaterialização; ao passo que Chafes, ao longo da sua carreira, tem procurado desafiar os limites do ferro até à sua imponderabilidade. O encontro faz-se pela tensão criada e na criação de um caminho que vai da escuridão para a luz.

