Mais de 100 bombeiros estão a combater um incêndio violento que atingiu esta quinta-feira um prédio de sete andares em Sydney, na Austrália, e que está a alastrar a outros edifícios, segundo os serviços de emergência locais.

“O prédio está em risco de colapso. O fogo começou a espalhar-se para vários edifícios vizinhos, incluindo residenciais”, declarou o corpo de bombeiros do estado de Nova Gales do Sul num comunicado.

Nas redes sociais estão a ser partilhadas imagens do incêndio. No vídeo publicado na conta do Twitter do jornal australiano 7NEWS SYDNEY consegue-se ver o edifício a ruir. Também Evelyn Leckie, repórter da ABC NEWS, partilha um vídeo onde se vê as chamas e todo o fumo que este incêndio está a provocar na cidade australiana.

A building has partially collapsed onto nearby properties after a fire broke out in the Surry Hills building at about 4pm today. Seventy-five firefighters are tackling the blaze on Randall Street – located not far from Central railway station. https://t.co/2oHWum3Jdl #7NEWS pic.twitter.com/L7pbCkkjUA — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) May 25, 2023

Woah huge fire in the heart of Surry Hills right now in Sydney, sent by @annamccrea37 @abcnews @abcsydney. pic.twitter.com/HMQGwmvr2T — Evelyn Leckie (@Evelyn_Leckie) May 25, 2023