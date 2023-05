Em atualização

O cinema português foi novamente premiado além-fronteiras. O filme “A Flor do Buriti”, assinado pelo realizador português João Salaviza, em parceria com a cineasta brasileira Renée Nader Messora, foi galardoado no Festival de Cinema de Cannes com o Prémio de Elenco.

A obra, que retrata o último século de história dos Krahô, um povo indígena brasileiro, fazia parte da seleção oficial do festival, integrando a secção Un Certain Regard, que se destina à exibição de filmes com estilos e narrativas não-convencionais.

Filmado ao longo de mais de quinze meses, com um elenco e equipa técnica que mistura indígenas e não-indígenas, o filme é a segunda colaboração entre Salaviza e Nader Messora; em 2018, já tinham levado a Cannes “Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos”, obra entre o documentário e a ficção focada na mesma tribo.