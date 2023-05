A equipa de advogados que representa o Benfica suspeita que um procurador do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e a defesa do hacker Rui Pinto fizeram uma “negociata” para evitar que o fundador do “Football Leaks” fosse julgado em cinco processos, avança o Jornal de Notícias. Por isso, os advogados do Benfica já pediram ao Conselho Superior do Ministério Público (o órgão que supervisiona a ação dos procuradores) que investigue as circunstâncias em que cinco inquéritos, que visavam Rui Pinto, foram temporariamente suspensos.

Em causa estão processos relacionados com acessos aos sistemas informáticos do Centro de Gestão da Rede Informática do Governo, do F. C. Porto, do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ), de emails da Procuradora Geral da República, Joana Marques Vidal, e do Benfica. Todos estes se encontram temporiamente suspensos há quase três anos, desde julho de 2020, quando o juiz Carlos Alexandre aceitou a proposta de suspensão feita pelo procurador Casimiro Nunes, que está agora na mira dos encarnados.

O Benfica nunca aceitou o acordo entre o Ministério Público e os advogados de Rui Pinto, a que agora chama “negociata”, e interpôs vários recursos para o tentar anular, recorrendo a tribunais superiores. O caso está a ser analisado na última instância judicial, o Tribunal Constitucional. O clube diz que o acordo contém várias ilegalidades, a começar pelo que considera ter sido a intervenção abusiva no inquérito do procurador Carlos Casimiro (recorde-se que o inquérito era titulado apenas pela magistrada Vera Camacho, da equipa especial do futebol do DCIAP).

Apesar de estes processos, que poderiam dar origem a vários crimes, não terem ainda tido seguimento, Rui Pinto tem estado a ser julgado por outros 90 crimes. Conhecerá a sentença a 13 de julho.