A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, assegura que a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) tudo fará para que as novas regras aplicadas às plataformas digitais, como a Uber, a Bolt ou a Glovo, e que no limite podem levar ao reconhecimento de vínculos de trabalho dependente, sejam cumpridas.

Questionada no Parlamento pelo PCP sobre as notícias de que as plataformas digitais estarão a contornar a nova lei que se lhes aplica, Ana Mendes Godinho prometeu uma “intervenção focada e direcionada” da ACT para o cumprimento da legislação.

“A lei é para cumprir e tudo faremos para que a lei seja cumprida dentro da nossa missão. A ACT tem essa missão muito forte de garantir que a lei, nomeadamente quanto à regulamentação da proteção dos trabalhadores das plataformas (…) vai ser eficazmente verificada como a própria lei prevê“, disse, garantindo uma “intervenção focada e direcionada” na proteção dos trabalhadores das plataformas. “Não podemos ter trabalhadores de tipo A e de tipo B. A ACT assim o fará.”

