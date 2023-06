Para quem trabalhava Fernando Pinto (presidente executivo da TAP até 2017) quando o Governo PSD/CDS estava a negociar as propostas para a privatização da companhia em 2015?

A questão foi levantada pelo deputado comunista Bruno Dias durante a audição na comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão pública da TAP ao ex-secretário de Estado das Obras Públicas, Sérgio Monteiro, que conduziu o processo de venda até às eleições de outubro de 2015. Segundo o coordenador do PCP, Fernando Pinto já estaria a trabalhar na equipa de David Neeleman em 19 junho de 2015 quando foi constituída a Atlantic Gateway. Nessa data, o nome de Fernando Pinto não consta da lista de membros do conselho de administração da sociedade constituída entre Humberto Pedrosa e David Neeleman. Nesta fase Governo e Parpública ainda negociavam com dois candidatos a venda da TAP. O acordo com o consórcio vencedor foi assinado a 25 de junho.

Poucas semanas antes, em maio de 2015, o então presidente da TAP pública faz um apelo ao Governo de então para intervir junto do gigante da aeronáutica, a Airbus. Fernando Pinto avisou a tutela de que já não tinha margem junto da Airbus para justificar o atraso nos pagamentos da encomenda dos 12 aviões A350. Se fosse declarado o incumprimento, a TAP perderia o sinal já pago de mais de 40 milhões de dólares, avisou Fernando Pinto. Sérgio Monteiro contactou o administrador da Airbus com o pelouro para o convencer a não declarar o incumprimento porque estava em curso a privatização que envolveria uma capitalização da transportadora.

