O vestido de noiva Elie Saab, as convidadas reais e o desfile dos noivos. As imagens do casamento real da Jordânia

A Jordânia parou esta quinta-feira, dia 1 de junho, para o casamento do herdeiro do trono com a sua futura rainha, a arquiteta saudita, Rajwa Al Saif. A celebração começou à tarde e prolongou-se pela noite dentro. A cerimónia aconteceu nos jardins do Palácio Zahran, onde estiveram inúmeros convidados de casas reais mundiais, seguiu-se um desfile dos noivos peças ruas de Amã e à noite a festa teve lugar no palácio Al Husseiniya. Os destaques do dia foram, certamente, o vestido da noiva e os looks das algumas convidadas, referências de estilo no que à moda diz respeito.

A noiva usou um vestido do designer libanês Elie Saab. A criação, toda em branco, destacou-se pelo decote assimétrico em V, criado por u efeito de tecido drapeado que envolvia o corpo. O vestido de mangas compridas e silhueta retangular, contou ainda com uma cauda redonda na qual se podia identificar uma decoração com motivos florais cortados a laser. Rajwa usou também um véu em tule simples e a tiara de diamantes Arabic Script da rainha Rania, segundo relata o Telegraph, que combinou com uns brincos com a mesma estética. A noiva usou também uns sapatos brancos rasos.

A rainha, por seu lado, escolheu um vestido da casa Christian Dior negro com bordados dourados nos punhos, pescoço e costas, , apresentado no desfile de Alta Costura outono/inverno 2022/23.

A cerimónia do casamento teve lugar no Palácio Zahran, onde os reis Abdullah e Rania receberam e cumprimentaram todos os 140 convidados à entrada. A lista de membros da realeza foi longa e contou com figuras bem populares. Por exemplo, os príncipes de Gales estiveram presentes e Kate voltou a encantar com a escolha do seu look. A princesa de Gales usou um vestido criado por Elie Saab (como o vestido da noiva) em tom rosa pálido com decote subido, mangas compridas e saia rodada. O tecido leve criou um efeito de franzido que deu amplitude à saia e às mangas e foi adornado com aplicações florais à volta do corpo e dos punhos. Esta pertence à coleção de outono/inverno 2017 do designer.

Da casa real britânica estiveram também presentes a princesa Beatrice, a filha mais velha do príncipe André, usou um vestido da marca Needle & Thread e esteve acompanhada pelo marido, Edoardo Mapelli Mozzi. Os príncipes herdeiros da Dinamarca estiveram entre a lista de convidados e a princesa Mary usou um vestido com padrão floral da marca Erdem.

Assistiram ainda à cerimónia os reis eméritos Juan Carlos e Sofia de Espanha, o Rei Philippe dos Belgas com a filha mais velha, Elisabeth, os reis dos Países Baixos, Willem-Alexander e Maxima. A primeira-dama norte-americana, Jill Biden, esteve com a filha, Ashley, e ambas foram as últimas convidadas a chegar à cerimónia.

Outro ícone de estilo que esteve presente neste casamento foi a antiga jaqueza do Qatar, Moza bint Nasser Al-Missned, eu usou um casaco Valentino vintage e longo em rosa claro e negro, da coleção de Alta Costura de 1989, conta a Harper’s Bazaar Arabia.