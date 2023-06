Acompanhe aqui o liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O dia de sexta-feira arrancou com a Ucrânia e a Rússia a acusarem-se mutuamente de ataques inimigos nos seus territórios. Num deles, em Belgorod, terão morrido duas pessoas.

As autoridades da Ucrânia anunciaram ter intercetado mais de 30 mísseis e drones em novos ataques que ocorreram sobre Kiev durante a noite e madrugada desta sexta-feira. “Segundo informação preliminar, mais de 30 alvos aéreos de vários tipos foram detetados e destruídos no espaço aéreo sobre e em torno de Kiev pelas forças de defesa aérea”, afirmou a autoridade militar da capital.

O Presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, indicou no Telegram que não foram feitos pedidos de ajuda para os serviços de emergência. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, foram usados 15 mísseis de cruzeiro e 18 drones Shahed de fabrico iraniano.

A cidade ucraniana de Nikopol também terá sido alvo de ataques durante a noite, segundo o governador da região de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak. “O agressor não pára. A região de Nikopol foi alvo de ataque outra vez”, disse. O ataque não terá feito feridos, mas as equipas de salvamento estão no terreno. “O inimigo é insidioso e não abandona as suas táticas de aterrorização da população civil”, afirmou.

A Rússia também reportou ataques. Duas mulheres terão mesmo morrido na sequência de um bombardeamento em Belgorod, na Rússia, segundo o governador da região, Vyacheslav Gladko. A Sky News escreve que fragmentos atingiram alguns carros numa estrada de Maslova Pristan, perto da fronteira com a Ucrânia, um dos quais transportava duas mulheres, que morreram no local devido aos ferimentos. Outras duas pessoas ficaram feridas.

O The Kyiv Independent escreve que foram lançados drones sobre a cidade russa de Kursk, na parte ocidental do país, durante a última noite. O governador da região, Roman Starovoyt, indicou no Telegram que os drones foram intercetados.

Kiev não confirmou nem negou a tentativa de ataque. Numa outra mensagem, na quinta-feira, Starovoyt tinha afirmado que a localidade de Gogolevka, em Kursk, tinha sido um alvo de ataques, que resultaram em cortes de energia. Também a 23 de maio, o governador alegou que um drone lançou um engenho explosivo sobre uma subestação elétrica na região.

O The Guardian acrescenta que a Rússia alega que outras duas aldeias na região russa de Bryansk foram atacadas pelas forças ucranianas, que provocaram um incêndio numa casa, mas ninguém ficou ferido, segundo o governador regional Alexander Bogomaz. Trata-se das aldeias de Lomakovka e Novaya Pogoshch. A Ucrânia tem negado o envolvimento nos ataques em território russo.