No que toca a veículos comerciais ligeiros, os números revelam que os portugueses preferem o “made in Portugal”. Saem de Mangualde os três furgões mais vendidos no país nos primeiros cinco meses do ano, com o Peugeot Partner a ocupar o lugar mais alto do pódio, com 1644 matrículas, logo seguido pelo Citroën Berlingo, com 1180 novos registos. O Opel Combo, que transaccionou 788 unidades de Janeiro a Maio, fecha o trio. O Fiat Doblò, que também sai da linha portuguesa desde Outubro, ocupa a 5.ª posição no ranking das vendas.

No acumulado do ano, mais de metade dos veículos comerciais ligeiros que se venderam em Portugal fazem parte do universo de marcas da Stellantis. Com o emblema da Citroën, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot, o grupo entregou um total de 5434 veículos nos primeiros cinco meses do ano, conquistando assim uma quota de mercado de 51,5%. Esse valor reflecte um incremento notável face ao mercado, que cresceu 7,4%, enquanto a procura de comerciais ligeiros da Stellantis registou um incremento de 23,2% face ao período homólogo de 2022.

Por marcas, Peugeot e Citroën seguram o 1.º e 2.º lugares no ranking dos veículos comerciais ligeiros mais vendidos em Portugal, respectivamente com 2120 e 1380 unidades entregues a clientes. Opel e Fiat estabelecem-se no 5.º e 6.º posto da tabela, com a venda de 1028 e 904 unidades, respectivamente.

A liderança da Stellantis estende-se ainda aos veículos comerciais 100% eléctricos, com uma quota de 69,1%, em virtude das 631 unidades transaccionadas de Janeiro a Maio. A Peugeot volta a liderar nos comerciais eléctricos, com um total de 342 unidades. Segue-se a Opel, no 2.º lugar (130 unidades) e depois a Citroën, que ocupa a 3.ª posição (91 unidades). Por modelos, as preferências no que aos “e-furgões” diz respeito recaem no Peugeot e-Partner (296 matrículas); Opel Combo-e (113); Fiat e-Doblò (65) e Citroën ë-Berlingo (58).