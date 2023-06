Volvo EX30. O mini SUV que é duplamente "smart"

Duas motorizações no Volvo mais rápido de sempre

Um dos anúncios mais surpreendentes do construtor sueco surgiu quando chamou a atenção para a capacidade de aceleração do EX30, que vai de 0-100 km/h em apenas 3,6 segundos, o que faz dele o Volvo mais rápido da história do fabricante. O técnico que realçou este facto estava a referir-se a uma das duas motorizações previstas para o SUV, que recorre às mesmas mecânicas do #1, mais precisamente à versão com dois motores, que em conjunto somam 428 cv e 543 Nm de binário. E é com este argumento que EX30 Twin Motor Performance rapidamente supera os 100 km/h, para depois estar limitado a 180 km/h.

Além da motorização mais potente, o pequeno SUV oferece uma segunda opção, a Single Motor Long Range, com a mesma bateria, mas mais comedida em potência e preço. Referimo-nos à versão com apenas um motor, instalado atrás, unidade que fornece 272 cv e 343 Nm. Nesta especificação, o modelo mais pequeno jamais construído pela Volvo – ultrapassa o C30 de 2006 por cerca de 4 cm – mantém os 180 km/h de velocidade máxima e vai de 0 a 100 km/h em 5,3 segundos. Ainda assim, um valor muito respeitável para o EX30 Single Motor face à concorrência, que tem dificuldade em fazer melhor do que esta proposta sueca.

Existe ainda uma terceira versão do EX30, a Single Motor, que não está disponível no #1 e que se assume como uma proposta mais acessível, mesmo que com alguns sacrifícios em termos de autonomia. Equipada com a mesma unidade motriz de 272 cv, esta versão do SUV nórdico mantém os 180 km/h, mas vê a capacidade de atingir 100 km/h baixar para 5,7 segundos.

Alguns detalhes exteriores do modelo escandinavo que será produzido na China 8 fotos

Duas baterias distintas a pensar na autonomia e preço

Para alimentar os motores eléctricos, o EX30 oferece dois tipos de bateria, que variam em capacidade e em química, para propor uma solução mais acessível, que é simultaneamente mais leve e mais barata. Nas versões Twin Motor e Single Motor Long Range, o Volvo recorre a uma bateria convencional, cujas células recorrem à química NMC (de níquel, manganês e cobalto), que garantem maior densidade energética, o que as leva a ser as preferidas dos construtores. Estes são os acumuladores que disponibilizam uma capacidade bruta de 69 kWh (64 kWh úteis), ligeiramente maiores do que as que equipam o #1 (66/62 kWh).

Com este pack de baterias, o Twin Motor anuncia uma autonomia de 460 km (substancialmente melhor do que os 400 km do Smart), podendo recarregar a 153 kW em corrente contínua (DC) e a 22 kW em corrente alternada (AC), nivelando aqui pelo #1. A mesma bateria, uma vez instalada no Single Motor Long Range, permite anunciar 480 km, mais uma vez ultrapassando o seu “irmão” da Smart (440 km).

Para o EX30 mais acessível, a Volvo trocou as NMC pelas LFP, de lítio ferro-fosfato, uma química muito querida dos fabricantes chineses de baterias (e que a Tesla também utiliza nas versões mais baratas dos Model 3 e Y) porque, apesar de possuírem menos densidade energética, são mais baratas, garantem um maior número de ciclos carga/descarga (incrementando a longevidade) e têm menor tendência para arder em caso de ruptura, por não recorrerem a níquel na sua química. Todas as baterias são de momento feitas na Cina, mas assim que a Volvo tenha em funcionamento na Europa as fábricas para veículos eléctricos com plataforma específica, de que o EX30 é o primeiro representante, arrancará igualmente a produção de acumuladores no Velho Continente, fruto da colaboração entre a Volvo e a Northvolt.

Sucede que as baterias LFP têm uma capacidade total de somente 51 kWh, 49 kWh úteis, o que reduz a autonomia para 344 km, uma seja, menos 23,4% de capacidade para menos 28,3% de distância a percorrer entre visitas ao posto de carga. O EX30 Single Motor, equipado com as LFP, recarrega a 134 kW em DC e a 11 kW em AC.

Um EX30 mais radical? Chega já em 2024

Se os SUV são os modelos da moda, a Volvo está convencida que, dentro destes, há muitos clientes que dão preferência aos veículos com ar mais robusto e ainda mais altos, por muito que isto lhes prejudique a aerodinâmica e, por tabela, a autonomia. Daí que, para agradar aos que procuram um SUV que parece pronto a alinhar na próxima edição do Dakar, a Volvo tenha concebido o EX30 Cross Country.

EX30 Cross Country 9 fotos

A mais ousada versão do pequeno SUV da marca sueca é igualmente a mais radical e distingue-se facilmente por ter a frente parcialmente pintada de preto, embaladeiras com decoração mais evidente e plásticos a revestir os guarda-lamas. Tudo isto está em linha com as versões Cross Country a que a Volvo já nos habituou noutros modelos, mas a realidade é que há mais alterações, para além dos pormenores estéticos.

O técnico da marca com quem falámos avançou que o EX30 Cross Country que tínhamos à frente era ainda “uma proposta, destinada sobretudo a medir a reacção do público e nem todas as soluções deverão ser incluídas no modelo que será fabricado em série já a partir de 2024”, não tendo especificado quando. A maior altura ao solo deverá ser mantida, tal como as jantes mais agressivas em preto, mas dificilmente os pneus específicos para lama ou neve deverão ser adoptados. Também o volumoso suporte para bagagens sobre o tejadilho deverá cair ou, em alternativa, será incluído numa série de opcionais que o cliente poderá adquirir nos pós-venda.

Quanto custa e quando chega a Portugal?

Com o início da produção na China do EX30 agendada para o último trimestre do ano, as primeiras unidades do pequeno SUV eléctrico são esperadas em Portugal em Janeiro de 2024, ou seja, ainda antes da chegada ao nosso país do topo de gama eléctrico EX90. Segundo a Volvo em Portugal, logo no início de 2024 estarão disponíveis as versões com as duas baterias e os dois níveis de motorização.

Os preços do novo EX30 arrancam nos 37.895€, valor referente ao EX30 Single Motor, com a bateria de 51 kWh e o nível de equipamento Core. As versões Single Motor Long Range com bateria de 69 kWh e nível Core começam nos 43.246€, para o EX30 Twin Motor Performance, no nível Plus, ser comercializado a partir de 49.580€. Como as encomendas já estão abertas, veja aqui a tabela de preços com todas as versões e níveis de equipamento.