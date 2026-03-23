A Volvo abriu as encomendas para o EX60, o SUV eléctrico do segmento D que, na versão com motor a combustão, o XC60, é há muito o modelo mais vendido da marca sueca. Mantém o design sóbrio e elegante que caracteriza o construtor, mas sob o ponto de vista tecnológico dá um considerável passo em frente, oferecendo uma arquitectura a 800V para permitir carregamentos mais rápidos, que até aqui estava reservada somente aos ES90 e EX90, recorre ao megacasting para reduzir tempos de produção e peso, aumentando a robustez, além de estrear a nova plataforma SPA3, a primeira definida pelo software e com o sistema cell to body.

Com 4,8 m de comprimento, o EX60 é 10 cm mais comprido do que o XC60 e 2,4 cm mais baixo, oferecendo uma distância entre eixos superior em 10,5 cm, o que deixa antever um espaço para as pernas de quem se senta atrás mais generoso. E este espaço não é o único que aumenta, uma vez que a bagageira do XC60 tinha 468 litros, enquanto a do EX60 salta para 523 litros, a que importa adicionar os 58 da frunk, atirando o volume útil para 581 litros. O EX60 vai disputar o mercado com os também novos Mercedes GLC 400 4Matic EQ, BMW iX3 50 xDrive e Audi Q6 e-tron, além do tradicional líder do segmento, o Tesla Model Y.

O interior cuidado do EX60, com espaço generoso, com destaque para quem se senta atrás 5 fotos

Se por fora é consensual, por dentro o EX60 está em linha com os mais recentes produtos da marca, a berlina ES90 e o SUV EX90, com bons materiais, espaço e construção cuidada, mantendo um ecrã em frente ao condutor que desempenha funções de painel de instrumentos, para o ecrã central com 15” ser agora horizontal (ao contrário de vertical, como era tradicional na marca), continuando a apostar no sistema Android Automotive da Google. A maior novidade é a capacidade de oferecer ao condutor os recursos da inteligência artificial da Google, o Gemini, além dos novos grafismos associados à SPA3 e os novos cintos de segurança que o construtor que inventou os cintos de três apoios afirma serem mais eficientes.

Três baterias e três motorizações com 4×2 ou 4×4

O EX60 é oferecido nas versões P6, P10 e P12, a primeira com um motor atrás com 374 cv e as restantes com dois motores, um por eixo, a P10 a totalizar 510 cv e a P12 a somar 680 cv. Como acontece com todos os Volvo, também este SUV sueco está limitado a 180 km/h, mas na versão single motor P6 vai de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos, para a dual motor P10 atingir esta fasquia ao fim de 4,6 segundos e o dual motor performance P12 em 3,9 segundos.

A mala cresce face à que conhecemos do XC60 a combustão 2 fotos

A alimentar os motores do EX60 estão acumuladores com 83 kWh de capacidade (80 kWh úteis) no P6, que recarregam a 320 kW (cortesia dos 800V) e se revelam capazes de anunciar uma autonomia de 620 km, sendo o modelo proposto por 67.906€ com nível de equipamento Plus e 74.917€ no Ultra. O EX60 P10 AWD é a versão mais acessível com dois motores e 510 cv. Com um pack de baterias cell to body com uma capacidade de 95 kWh (91 kWh úteis), recarregáveis a 370 kW, esta versão do SUV da Volvo supera 100 km/h ao fim de somente 4,6 segundos, para depois declarar uma autonomia de 660 km, sendo comercializada por 70.981€ (Plus) e 77.992€ (Ultra).

O EX60, tirando partido da nova plataforma SPA3 da Volvo, é o primeiro Volvo (e o primeiro modelo europeu) a recorrer ao megacasting para produzir toda a zona traseira do chassi 4 fotos

O topo de gama do EX60 é o twin motor performance P12 AWD, modelo que extrai dos seus dois motores 680 cv, que empurram o Volvo para lá dos 100 km/h em apenas 3,9 segundos. Usufruindo da maior bateria do modelo, com 117 kWh brutos e 112 kWh úteis, recarregáveis a 370 kW, o P12 anuncia 810 km de autonomia, um valor que lhe permite bater a concorrência directa. O EX60 P12 AWD com mais potência e autonomia exige um investimento inicial de 77.131€ na versão Plus e 84.142€ na Ultra.

Aproveitando a sua experiência do mercado português, a Volvo estima vender 1000 unidades no primeiro ano completo, que será em 2027, sendo que 48% serão do nível de equipamento Plus e os restantes 52% Ultra, a mais completa. As entregas a clientes irão começar em Setembro, para os P6 e P10 (o P12 surgirá somente no 1.º trimestre de 2027), com os representantes do construtor sueco a acreditar que o EX60 P10 será o mais procurado, chamando a si 49% das vendas, seguido do P12 com 44% e o mais acessível P6 com apenas 7%. Depois do Verão de 2027, será a vez dos clientes começarem a receber o EX60 Cross Country, a versão do novo SUV mais apta a lidar com incursões fora de estrada, ao aliar ao ar ligeiramente mais radical uma altura ao solo 2 cm superior, que ascende a 4 cm caso se opte pela suspensão pneumática.