A tempestade Oscar, que ainda vai afetar o norte do país ao longo desta sexta-feira, é a 15.ª desta temporada 2022-2023, igualando assim o recorde que tinha sido batido em 2019-2020, a época como mais tempestades no Atlântico Norte. É também a segunda vez que, em junho, uma tempestade de grande impacto, das que têm direito a nome, atinge a nossa latitude: a última tinha sido o Miguel, em 2019. Fez com que se batesse em Portugal um máximo de chuva num só dia, mais de 600 litros por m2, no Pico do Areeiro na Madeira, entre as 15h de segunda-feira e as 15h de terça. Daí ser tão rara. Mas pode não ser a última do ano, já que as águas do Atlântico nunca estiveram tão quentes e isso propicia este tipo de fenómenos, que se esperam frequentes neste verão: a acontecer, a próxima tempestade chamar-se-á Patricia. Mas, descansem, não será na próxima semana. Até terça-feira ainda haverá alguma instabilidade, com alguma chuva fraca, mas a partir de quarta as temperaturas disparam e devem ultrapassar os 35ºC.

Começando ainda pelo Oscar, cujos efeitos só se irão dissipar por completo no fim de semana, o IPMA ainda manteve 12 distritos em alerta amarelo (a norte) esta sexta-feira (até às 3h00 da manhã devido a trovoada, até às 6h00 por precipitação). No sábado, o grupo oriental dos Açores está também sob aviso amarelo devido a chuva forte das 6h00 à meia-noite.

Mas no continente o fim de semana já começará com menos chuva e com uma subida de temperatura. Ainda assim, mais a norte e centro, haverá nuvens e aguaceiros. E esta instabilidade vai manter-se até terça devido a algumas frentes frias e chuvosas: é normal que aqui e além vá chuviscando, apareçam umas trovoadas e caia até granizo. Mas a cada dia que passa, mais calor. Dará provavelmente para celebrar o Santo António, feriado municipal em muitas cidades, em arraiais ao ar livre (façam cruzes).

