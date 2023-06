A jovem ativista Greta Thunberg, de 20 anos, terminou esta sexta-feira o ensino secundário. O fim de ciclo determina também o final da greve escolar que, nos últimos cinco anos, acontecia todas as sextas-feiras.

O anúncio feito através de uma publicação na sua conta oficial do Twitter indica que depois de 251 semanas a greve “Fridays for Future” (“Sextas-Feiras pelo Futuro”, em português), que levou milhares de jovens à rua pelo clima, chegou ao fim.

School strike week 251. Today, I graduate from school, which means I’ll no longer be able to school strike for the climate. This is then the last school strike for me, so I guess I have to write something on this day.

Thread???? pic.twitter.com/KX8hHFDyNG

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 9, 2023