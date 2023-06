Pelo menos 96 pessoas morreram no norte da Índia devido à onda de calor extremo que atingiu o país nos últimos dias. Nos estados de Bihar e Uttar Pradesh, dois dos mais populosos da Índia, os termómetros chegaram aos 45 graus Celsius.

Ballia foi o município mais afetado de Uttar Pradesh, com 54 mortes registadas desde sexta-feira. A maioria das vítimas tinha mais de 60 anos e problemas de saúde prévios que se agravaram com o calor intenso, avançou o jornal India Today. A maior parte das mortes aconteceu devido a ataques cardíacos, AVC e diarreia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com Atul Kumar Singh, um cientista do Departamento Meteorológico da Índia (IMD), as temperaturas em Uttar Pradesh, que chegaram aos 43 graus no domingo, estão acima do normal. “Não se espera nenhum alívio nas próximas 24 horas”, acrescentou, citado no jornal The Guardian.

O grande fluxo de doentes a chegar ao hospital do distrito levou as autoridades locais a disponibilizarem mais camas nas urgências. Desde quinta-feira, 400 pessoas foram admitidas, com sintomas como febre alta, vómitos, diarreia, dificuldades respiratórias e problemas cardíacos.

“Isto nunca tinha acontecido em Ballia. Nunca vi tantas pessoas morrerem por causa do calor“, afirmou um residente do município, citado na Associated Press. “As pessoas têm medo de se aventurar na rua. As estradas e os mercados estão desertos”, acrescentou.

O número elevado de vítimas da onda de calor levou o Ministro da Saúde de Uttar Pradesh a abrir um inquérito para averiguar a causa da morte de “tantas pessoas”. No domingo, foi enviada uma equipa de especialistas para o hospital que afirma que as mortes podem ter sido causadas por outros fatores. Também alguns médicos consideram que os sintomas verificados não são aqueles que costumam estar associados ao calor.

“Estas mortes não parecem estar relacionadas com a vaga de calor, porque os distritos vizinhos que enfrentam condições semelhantes não estão a registar números de mortes semelhantes. Os sintomas iniciais foram sobretudo dores no peito, o que não é o primeiro sintoma de alguém afetado por uma vaga de calor”, disse o médico AK Singh, membro da equipa, citado no The Guardian. Segundo o mesmo, as mortes podem ter sido causadas por água contaminada.

No estado de Bihar, a situação é semelhante com 44 mortes registadas nos últimos dias. Só em Patna, a capital do estado, foram registadas 35. No sábado os termómetros atingiram a temperatura máxima de 44,7 graus, de acordo com o jornal indiano. Até 24 de junho todas as escolas vão estar encerradas.

Apesar de os meses de abril, maio e junho serem geralmente os mais quentes na Índia, na última década as temperaturas têm se tornado mais intensas. De acordo com a Associated Press, durante as vagas de calor, o país sofre de graves carências de água, com dezenas de milhões de habitantes sem acesso a água corrente.

“É provável que as condições de onda de calor a onda de calor severa se mantenham no leste, centro-leste e leste da Índia peninsular durante os próximos 3 a 4 dias e que, depois disso, haja uma redução gradual”, afirmou o Departamento Meteorológico da Índia, citado no India Today.