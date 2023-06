Pouco a pouco, vão sendo conhecidos os pormenores do “calvário” vivido pelos quatro irmãos que, durante 40 dias, sobreviveram sozinhos na selva colombiana. À medida que o exército procurava os menores incessantemente, e o país sustia a respiração à espera de um final feliz, uma heroína emergiu: Lesly, a mais velha das crianças, que com um engenho e responsabilidade muito além dos seus 13 anos de vida, conseguiu salvar os irmãos até ao dia do resgate.

