“Milagre! Milagre! Milagre! Milagre!”. Ao final da tarde desta sexta-feira, ouviam-se os primeiros sinais de satisfação por parte das equipas de resgate que, há mais de cinco semanas, procuravam quatro crianças desaparecidas na floresta amazónica colombiana depois de a aeronave em que seguiam se ter despenhado. Numa altura de fortes tempestades, as crianças terão sobrevivido graças aos kits lançados pelo exército colombiano para a floresta na esperança que pudessem ser encontrados pelos irmãos.

Embora desnutridas, as crianças, da comunidade indígena de Uitoto, não sem encontravam em mau estado geral de saúde e estavam enroladas em cobertores térmicos quando foram encontradas. Ainda assim, foram retirados da floresta de helicóptero e seguiram para a cidade de San Jose de Guaviare para serem examinadas. Depois, viajaram de avião para a capital Bogotá, tendo sido transportadas em ambulâncias para um hospital local.

Apesar de ainda não serem conhecidos muitos detalhes sobre a forma como os menores sobreviveram na floresta durante estes 40 dias, acredita-se que as crianças se terão alimentado dos kits lançados pelo exército colombiano para a floresta durante as buscas. Estes pacotes de sobrevivência do exército foram largados pela zona para que pudessem ser encontrados pelas crianças e continham água, biscoitos, farinha de mandioca e um isqueiro. Também tinham mantas térmicas, que foram usadas pelos irmãos. Segundo o Guardian, os ensinamentos que receberam no seio da sua comunidade de Uitoto, no sentido de aprenderem a sobreviver na floresta em condições adversas, também podem ter sido vitais, segundo um líder indígena.

