Nove dias depois do “milagre”, a Colômbia continua sem poder respirar de alívio. Mais de uma semana depois de as equipas de resgate terem encontrado com vida os quatro irmãos que sobreviveram sozinhos durante 40 dias na selva colombiana, na sequência de um desastre de avião que vitimou três pessoas (incluindo a mãe das crianças), as buscas prosseguem, agora com o intuito de encontrar um dos membros mais importantes da operação: trata-se de Wilson, o pastor-belga e cão de resgate que acompanhou os militares no terreno e descobriu pistas valiosas na busca pelos menores, antes de, também ele, desaparecer.

