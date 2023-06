É uma afronta interna e simbólica a João Galamba. Os cinco deputados do PS eleitos pelo círculo de Santarém emitiram um comunicado — enquanto ainda decorria a audição ao governante — a defender que “o distrito de Santarém reúne condições para ser considerado como opção para a futura localização do novo aeroporto“.

O documento — assinado pelo líder distrital do PS Hugo Costa, pela ex-ministra Alexandra Leitão e pelos também deputados Mara Lagriminha, Manuel Afonso e Francisco Dinis — surge um dia depois de o ministro João Galamba ter dito que acha “longe” um aeroporto em Santarém que a probabilidade de ser viável “é baixa”.

As palavras do governante tinham sido noticiadas como se descartasse a opção Santarém, mas o ministro tentou corrigir o tiro na audição desta quarta-feira na comissão de Economia, dizendo que a hipóteses não estava afastada e que não pretendia condicionar a comissão que vai tomar a decisão. E tentou desvalorizar as suas palavras como se fosse uma mera constatação e não oposição a uma das opções:”Oitenta quilómetros é longe de Lisboa. O que eu disse é um facto“.

Ainda assim, os deputados que subscreveram não esconderam o desconforto com o posicionamento do ministro. Um dos subscritores, contactado pelo Observador, disse até que “o longe é subjetivo” porque “depende de onde se está” e “das acessibilidades que existem ou podem existir”.

No documento, os deputados socialistas eleitos por Santarém dizem ainda que estão a acompanhar “os trabalhos da Comissão Técnica Independente com toda a atenção” e que respeitam “o tempo de avaliação que cabe à comissão, conforme acordado entre o Governo e o maior partido da oposição”.

Alexandra Leitão, uma das subscritoras, criticou há algumas semanas a decisão de António Costa de manter João Galamba no Governo. No programa Princípio da Incerteza, da TSF e CNN Portugal, a ex-ministro disse que “o ministro não tem condições para continuar” e que “a prazo, para ele politicamente, que é um jovem com ambições políticas, é pior ficar no Governo do que sair”. E acrescentou: “Mas cada um sabe da sua carreira.”

Embora não questionasse a legitimidade do primeiro-ministro para tomar a decisão, Alexandra Leitão, ali no papel de comentadora, disse na mesma ocasião que Costa “acorrentou-se, a si e ao Governo, à situação do ministro João Galamba, coisa que não precisava de ter feito”.