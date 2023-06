Em cinco meses à frente de um Ministério, João Galamba soma polémicas e casos como nenhum outro membro da atual composição do Governo. Entrou na audição desta quarta-feira, na comissão parlamentar de Economia, entre acusações de ter faltado à verdade na comissão de inquérito à gestão da TAP sobre a questão das secretas, mas o caso (que já fez até o PSD defender o envio das declarações do ministro para o Ministério Público) não foi referido uma única vez pela oposição. O ministro foi antes confrontado com a mais recente polémica, já que opinou sobre uma das localizações em estudo para o novo aeroporto (“Santarém é longe”) quando a comissão técnica independente ainda está estudar o assunto. Não admite qualquer erro, garante que não condiciona os trabalhos e ainda atira um recado sobre de quem é a decisão final.

O PSD até tinha na bancada desta comissão parlamentar os mesmos deputados que têm protagonizado as intervenções do partido no inquérito parlamentar, mas nem Paulo Rios de Oliveira nem Paulo Moniz tocaram no nervo mais sensível do ministro que, a propósito de toda essa polémica, foi até vaiado por populares na cerimónia do 10 de junho, em Peso da Régua. No Chega, Filipe Melo (outro deputado com lugar no inquérito) também não foi por aí, ainda que também o seu partido tenha pedido a “demissão imediata” do ministro por estar envolvido numa “teia de mentiras”.

O assunto foi ultrapassado pelas declarações mais recentes do ministro sobre o novo aeroporto de Lisboa e a possibilidade de Santarém. Galamba disse que “é longe”, ainda que faltem meses para serem conhecidas as conclusões da comissão técnica independente que o Governo nomeou para avaliar as várias opções, incluindo a que o ministro agora parece querer descartar. No PSD, Paulo Rios de Oliveira perguntou ao ministro quem é que fez aquela afirmação: “Era o cidadão Galamba, o ministro Galamba ou o Governo Galamba?”.

