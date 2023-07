O título do álbum não podia ser mais apropriado: The Age of Pleasure é, como habitualmente com Monáe, uma exploração de todos os sons direta ou indiretamente ligados ao r’n’b em que se reclama para a mulher o direito a fazer o que bem entender, a ser dona do seu corpo, do seu destino, do seu bem-estar – em que a mulher é colocada não na posição de obedecer (a um marido, a um padrão de beleza) mas de agir (como bem entende). Daqui até às fotos que fizeram capa na revista Rolling , a ligação foi direta e natural.

Isto foi em maio; fiel às suas palavras, a 1 de julho Monáe resolveu mostrar um pouco mais quando estava em palco no Essence Festival, em Nova Orleães, uma terra que, tal como a própria Monáe, não é propriamente conhecida por ser puritana. As atitudes de Janelle costumam ser esmiuçadas pelos media, discutidas em longas threads no Twitter, analisadas sob o espectro da libertação feminina (pelas mulheres) ou da falta de pudor (por homens a quem ainda não foi anunciado que estamos em 2023).

É possível que Monáe saiba que as suas fotos, as suas palavras, os seus atos, vão ser discutidos, é possível que até acredite que isso é publicidade gratuita – mas em 2023 devia ser mais ou menos indiferente se A ou B preferem estar em tronco nu ou de pólo Lacoste ou com um corta-vento da Dunhil. E no meio de todas estas conversas acerca de mais ou menos mamilos à vista, há uma que não estamos a ter: a do valor musical da senhora Monáe – e esse é maior do que por vezes os media parecem atribuir-lhe.

