Um carro atropelou e feriu várias pessoas em Tel Aviv, reporta a BBC e a Aljazeera. As circunstâncias do incidente desta terça-feira ainda não estão esclarecidas, mas a Sky News avança que há pelo menos sete pessoas feridas.

Segundo o The Jerusalem Post, depois de atropelar a população, o condutor saiu do veículo e esfaqueou uma das vítimas no pescoço. Terá sido um civil a alvejar o suspeito do ataque, que acabou por morrer. Os paramédicos já estão no local a tratar os feridos, um deles uma mulher de 46 anos em estado grave e outros dois na casa dos 30 anos.

A polícia israelita confirmou à BBC que três dos sete feridos estão em estado grave. As autoridades confirmaram que o suspeito conduzia o veículo quando “se atravessou sobre os pedestres que estavam no centro comercial e prosseguiu a sair do veículo e a esfaquear civis com um objeto cortante”. A Reuters reporta que o atacante será palestiniano.

O movimento islâmico Hamas congratulou o ataque “heróico” em Tel Aviv. Num comunicado enviado às redações, o porta-voz, Muhammad Hamadeh, diz que o sucedido é parte “de uma resposta natural ao massacre da nossa gente, e uma auto-defesa legítima contra a ocupação [israelita] e a violação de todas as normas humanas”, cita a BBC. E continua: “O ocupante deve preparar-se para contar os seus mortos e feridos, porque o sangue das nossas crianças não é barato”.