O Grande Prémio da Grã-Bretanha, nos últimos anos, teve um único filho pródigo: Lewis Hamilton. Este fim de semana, porém, Lando Norris recordou a Fórmula 1 de que também é britânico e fez parte da grande surpresa da qualificação, perdendo a pole-position para Max Verstappen mesmo na ponta final e vendo o colega Oscar Piastri encerrar o top 3 da grelha de partida.

Em Silverstone e com condições meteorológicas algo imprevisíveis, a McLaren atingiu um resultado surpreendente e partia de uma posição privilegiada para alcançar o melhor Grande Prémio da temporada, com Charles Leclerc e Carlos Sainz a arrancarem de 4.º e 5.º e os dois Mercedes a ficarem com os dois lugares seguintes. Alexander Albon, da Williams, conquistou a oitava posição e a melhor qualificação da época, com Alonso a arrancar de 9.º e o Alpine de Pierre Gasly a encerrar o top 10.

Por outro lado, Sergio Pérez nem sequer passou da Q1 e era apenas 16.º, algo que mereceu um reparo do colega de equipa. “Não sei onde é que as coisas correram mal hoje. Mas claro que, com o nosso carro, temos de estar sempre na Q3. Estamos sempre a lutar pelo Mundial de Construtores. Foi uma qualificação um bocadinho louca, muito caótica e escorregadia em alguns momentos. Tive aquele pequeno incidente no pit lane e acho que o carro até ficou com alguns danos. Sem ser isso, estou muito feliz”, disse Verstappen, que atingiu a quinta pole-position consecutiva pela primeira vez na carreira apesar de ter embatido no muro à saída da box.

Este domingo, no arranque do Grande Prémio, os primeiros instantes trouxeram o mais improvável: o McLaren de Norris largou melhor do que o Red Bull de Verstappen, deixando o britânico na liderança da corrida. O momento de fama acabou por durar pouco, com o neerlandês a recuperar o primeiro lugar, mas ficava claro que Norris conseguia reentrar na disputa com o recurso ao DRS e Verstappen não conseguia fugir.

Mais atrás e já com cerca de 20 voltas cumpridas, Leclerc parou para montar pneus duros e caiu para 12.º — com Russell a seguir o exemplo pouco depois, saindo a dois segundos do monegasco da Ferrari, mas com médios. Oscar Piastri foi o primeiro do pódio a parar, regressando à pista em 6.º e também com duros, e Verstappen foi conseguindo alargar a vantagem em relação a Norris.

O safety car virtual entrou em cena já depois da volta 30, devido a um incêndio no Haas de Kevin Magnussen, e tanto Verstappen como Norris aproveitaram para parar pela primeira vez na corrida. O neerlandês conseguiu fugir no recomeço e o britânico da McLaren foi de imediato apertado por Lewis Hamilton, que entretanto já tinha ultrapassado Piastri — mas já nada mudou até ao fim.

SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 34/52) Magnussen grinds to a halt, and the Safety Car comes out!#BritishGP #F1 pic.twitter.com/oHPKfLq3gr — Formula 1 (@F1) July 9, 2023

Max Verstappen voltou a vencer, chegando ao sexto triunfo consecutivo (e o oitavo em 10 corridas) e tornando o tricampeonato mundial numa certeza praticamente confirmada. Lando Norris conseguiu mesmo segurar o segundo lugar, oferecendo à McLaren um fim de semana muito positivo em Silverstone, e Lewis Hamilton fechou o pódio seguido de Oscar Piastri, George Russell, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Alexander Albon, Charles Leclerc e Carlos Sainz.