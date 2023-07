Com as berlinas a perderem terreno para os SUV e crossovers, a Volkswagen está concentrada no desenvolvimento da nova geração do Passat apenas na carroçaria Variant, pretendo assim cativar os fãs da versatilidade oferecida pelas carrinhas. Tal como já aqui tínhamos avançado, a marca desiste definitivamente da berlina e vai à conquista do segmento D apoiada apenas no Passat Variant, que está a ultimar os testes de desenvolvimento para se apresentar despido de camuflagem no final de Agosto.

No entanto, a marca alemã aproveita a oportunidade para avançar algumas das melhorias que serão introduzidas no novo Passat. Já sabíamos que este modelo, juntamente com o Tiguan e o T-Roc, será dos últimos Volkswagen a combustão, agora ficámos a saber que o construtor de Wolfsburg aposta numa electrificação mais generosa no domínio da autonomia, quase que duplicando o alcance em modo zero emissões.

De momento e até ao primeiro trimestre de 2024, altura em que está prevista a chegada do novo Passat Variant aos concessionários, as versões híbridas plug-in (PHEV) da carrinha alemã anunciam uma autonomia eléctrica na casa dos 55 km. Ora, a nova geração vai muito mais longe, literalmente, com a Volkswagen a garantir desde já que a autonomia em modo eléctrico “foi aumentada para até 100 quilómetros em comparação com os antecessores, dependendo do equipamento”. Igualmente para reforçar a atractividade das versões PHEV, fica a promessa de que “o carregamento em corrente alternada será mais rápido” e, pela primeira vez, os Passat eHybrid vão estar preparados de série para receber carga em corrente contínua.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Garantido está também um incremento das dimensões do modelo, que vai crescer nada menos do que 14 cm, oferecendo muito mais espaço a bordo, sobretudo para quem se senta atrás. Segundo a marca, os ocupantes dos bancos posteriores vão usufruir de mais 5 cm no espaço para as pernas, enquanto a volumetria da bagageira salta dos anteriores 650 litros para 690, os quais podem subir até aos 1920 litros (+140) com o rebatimento do banco traseiro. Valores impressionantes que, a confirmarem-se, farão do novo Passat Variant a carrinha com maior mala.

Com perto de 5 metros de comprimento (4,91 m), o familiar germânico fica a apenas 3 cm de distância do A6 Avant, superando mesmo a carrinha Skoda Superb (4,86 m) e a Arteon Shooting Brake (4,87 m). Mas o Passat que vai chegar às estradas no próximo ano não se limita a crescer somente em tamanho. Diz a Volkswagen que o conforto e a qualidade dos materiais a bordo também elevam a fasquia, embora algumas das soluções mais sofisticadas sejam propostas como opcionais. Será o caso dos bancos dianteiros ergoActive com regulação eléctrica (até 14 vias), climatizados e com funções de massagem. Na lista de extras encontram-se ainda um novo head-up display que projecta informação no pára-brisas e um ecrã central de 38 cm (15 polegadas), maior que o de 32 cm (12,9”) que equipa de série o novo Passat. O sistema de infoentretenimento é novo, o que se saúda, e o volante recupera os botões do antigamente, para agilizar os comandos.

A tecnologia de iluminação também é melhorada, com as versões de topo a estarem equipadas uma nova geração da tecnologia IQ.LIGHT LED Matrix, capaz de um alcance de quase 500 metros. Isto para a frente, porque atrás a novidade recai na faixa horizontal contínua de LED a unir os farolins. De resto, o Passat Variant será lançado com um novo cockpit, uma nova suspensão adaptativa DCC Pro e integra de série o Vehicle Dynamics Manager, para proporcionar um comportamento mais estável e previsível. Sob o capot, além das unidades PHEV, a marca vai propor motores turbodiesel (TDI), motores a gasolina sobrealimentados (TSI) e mild hybrid (eTSI). Mais detalhes no final de Agosto.