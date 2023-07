A Polónia notificou a Organização Mundial de Saúde (OMS) da morte de várias dezenas de gatos com gripe das aves em diferentes pontos do país.

De acordo com a OMS, desde 11 de junho, morreram 46 gatos com a doença. Foi ainda confirmada a morte de um lince em cativeiro devido ao mesmo tipo de gripe. Dos 47 felinos que morreram, 11 foram eutanasiados pelas autoridades sanitárias. Tratavam-se maioritariamente de gatos domésticos com acesso a um espaço exterior.

Desconhece-se a causa do surto, que está neste momento a ser investigado. O contágio poderá ter tido origem em contactos diretos ou indiretos entre felinos e aves infetadas com o vírus H5N1.

A OMS referiu que este se trata do primeiro surto de gripe das aves entre gatos numa larga área geográfica no mesmo país, acrescentando que foram anteriormente detetados alguns casos entre gatos domésticos que tiveram contacto com aves ou que ingeriram carne de aves infetadas.

Até ao momento, não foram registados contágios de humanos através destes felinos. Segundo a mesma organização, o risco de contágio na Polónia é “baixo” para a população em geral e “baixo a moderado” para os donos de gatos.