Um homem de 23 anos foi detido por estar “fortemente indiciado pela prática dos crimes de sequestro e violência doméstica” contra a companheira, no concelho de Beja, divulgou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

O suspeito vai aguardar o desenvolvimento em prisão preventiva. Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ explicou que a Diretoria do Sul deu cumprimento a um mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Pena (DIAP) de Beja.

Segundo a PJ, “os factos ocorreram, numa primeira fase, em contexto de relação conjugal, desde o ano de 2020, no interior da habitação situada no concelho de Beja, com reiteradas agressões físicas e psicológicas por parte do detido à sua companheira, algumas delas com necessidade de tratamento hospitalar”.

Depois, “em violação da medida de coação, entretanto decretada, de ausência de contactos, [o detido] sujeitou a vítima a sequestro no interior da sua habitação”, acrescentou.

O detido tem “antecedentes pelo crime de resistência e coação contra funcionário”. O inquérito é dirigido pelo DIAP de Beja.