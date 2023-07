A Procuradoria do Supremo Tribunal em Espanha solicitou, esta segunda-feira, a emissão de um mandado de captura e detenção de Carles Puigdemont, reporta o El País.

A notícia surge um dia depois das eleições espanholas cujo resultado dá ao partido de Puigdemont, o Junts per Catalunya, um papel relevante na futura governabilidade do país, lembra o jornal. Se Pedro Sánchez (PSOE) tentar uma maioria parlamentar precisa pelo menos da abstenção do Juts para ser empossado.

De acordo com o comunicado do Ministério Público citado também pelo El País, “embora esta sentença seja passível de recurso perante o Tribunal de Justiça da União, o recurso não tem efeito suspensivo, pelo que, tendo em conta a situação pessoal de ambos – fugidos da justiça e à revelia –, cabe novamente a emissão de mandados de detenção internacionais e europeus”. Há três semanas a Justiça Europeia tinha retirado a imunidade parlamentar ao ex-presidente do governo regional catalão pela tentativa de independência da Catalunha em 2017.

Entretanto, Puigdeomnt reagiu no Twitter: “Um dia és decisivo para formar o governo espanhol, no dia seguinte Espanha ordena a tua detenção”.

One day you are decisive in order to form a Spanish government, the next day Spain orders your arrest. https://t.co/7e33rCzd6S — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 24, 2023