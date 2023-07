Lola, a rapariga dinamarquesa que viveu na Idade da Pedra, motivou novamente críticas nas redes sociais. A equipa de investigadores que analisou a informação genética de Lola concluiu que, “provavelmente, ela tinha tez escura, cabelo castanho escuro e olhos azuis”, mas algumas pessoas contestam a reconstrução da rapariga com alegações racistas ou argumentos do tipo: “É propaganda para justificar a migração em massa”.

A nearly 6,000 year old piece of chewing gum, found in Scandinavia, perfectly preserved the DNA of its chewer. She was a young, hunter-gatherer girl, with dark skin, brown hair & blue eyes, who had recently eaten a meal of hazelnuts & duck. Archaeology is amazing. pic.twitter.com/kfav9PkonE

