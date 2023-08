Uma intervenção policial no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro (Brasil), na madrugada de quarta-feira, deixou 10 mortos e quatros feridos, incluindo um agente da Polícia Militar, noticia a Globo. Desde quinta-feira passada contabilizam-se 43 mortos em três estados brasileiros, de acordo com a BBC.

11 criminosos foram feridos ao entrarem em confronto com policiais do #BOPE e da #CORE nesta manhã no Complexo da Penha, 09 não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo. Com eles, 07 #Fuzis, dezenas de munições e granadas foram apreendidos. pic.twitter.com/v1GR5VVsUn — @pmerj (@PMERJ) August 2, 2023

Os serviços de informação da Polícia Militar indicaram que ocorreria uma reunião dos chefes de tráfico na região o que motivou a intervenção da Polícia Militar e Civil no complexo de favelas no norte da cidade. Esta quarta-feira, as escolas estiveram fechadas na zona do Complexo da Penha e as visitas ao domicílio dos profissionais de saúde foram suspensas.

Policiais militares do Comando de Operações Especiais estão retirando barricadas, colocadas por criminosos, das ruas localizadas no interior do Complexo da Penha. Os objetos foram colocados em pontos estratégicos para dificultar a ação policial na localidade. pic.twitter.com/3qTVbE5ITl — @pmerj (@PMERJ) August 2, 2023

Já antes, no âmbito da Operação Escudo, tinham morrido 14 suspeitos de envolvimento no tráfico de droga durante um confronto com a polícia de São Paulo que durou cinco dias. A operação teve início depois de um polícia militar ser morto, na quinta-feira, em Guarujá. Foram detidas 58 pessoas.

OPERAÇÃO ESCUDO: Criminoso é preso em flagrante por tráfico de drogas e porte de arma de fogo no Morro São Bento, em Santos/SP Confira: https://t.co/KobE64eFqI pic.twitter.com/V9CapidGC1 — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) August 1, 2023

No estado da Baía, foram mortos 19 suspeitos desde sexta-feira. O grupo-alvo da intervenção da polícia mostrava um largo arsenal de armas na internet, refere a Revista Oeste.

Foram apreendidas centenas de quilos de drogas, assim como dezenas de munições e armas.