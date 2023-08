O Presidente brasileiro, Lula da Silva, disse, esta quarta-feira, que quer o Chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, quer o homólogo russo, Vladimir Putin, estão a “tentar ganhar a guerra”, enquanto “há pessoas que estão a morrer”.

Citado pela Globo, o Presidente brasileiro defendeu que o Brasil está num leque de países “que está a tentar encontrar um caminho para que se possa utilizar a palavra paz”, lamentando que ninguém “tenha ouvido” Zelensky ou Putin a sugerir essa ideia.

Adicionalmente, numa conversa no Palácio do Planalto com os jornalistas, Lula da Silva criticou o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) por não impedir a guerra na Ucrânia.

“Essa guerra, se tivesse sido discutida no Conselho de Segurança da ONU, tivesse sido levada a sério e, se o Conselho de Segurança da ONU se comportasse como uma governança global, que respeitasse o coletivo dos países mundiais, possivelmente chegássemos à conclusão de que não tem que ter guerra. A Rússia não tem que invadir a Ucrânia”, afirmou Lula da Silva, num evento organizado no Palácio do Planalto, em Brasília, com a imprensa internacional.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada em 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).