Há alguns anos era considerada uma das startups mais valiosas dos Estados Unidos da América, tendo chegado a estar avaliada em 47 mil milhões de dólares. Agora, o futuro da WeWork, empresa que aluga espaços de cowork e que chegou a Portugal no verão do ano passado, é incerto, mas assegura que, por cá, “não haverá qualquer impacto imediato nas operações”.

Foi a própria empresa que, em comunicado enviado esta terça-feira aos investidores, afirmou ter “dúvidas substanciais” acerca da sua capacidade para continuar a operar devido a vários fatores, nomeadamente aos “atuais níveis de liquidez”, à necessidade de angariar capital e à diminuição da procura devido à “volatilidade macroeconómica”. De acordo com o The Guardian, os inquilinos dos escritórios partilhados da WeWork incluem pequenos negócios, startups e freelancers.

No segundo trimestre deste ano, a empresa registou um prejuízo líquido de 397 milhões de dólares, número que compara com os 635 milhões de dólares que foram registados no mesmo período do ano passado. Neste momento, a capacidade de “continuar a operar” depende da execução de um plano delineado pela administração para “melhorar a liquidez e a rentabilidade” ao longo dos próximos 12 meses.

