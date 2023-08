O Procurador-Geral norte-americano, Merrick Garland, anunciou esta sexta-feira a nomeação de um procurador especial para o caso de Hunter Biden, filho do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para aprofundar a investigação antes das eleições presidenciais de 2024.

Garland disse que nomeia para essa função David Weiss, o procurador dos Estados Unidos no Estado de Delaware que tem estado a investigar as transações financeiras e comerciais do filho do Presidente.

Na terça-feira, Garland indicou que Weiss lhe tinha dito que “na sua opinião, a sua investigação tinha alcançado um ponto em que ele deveria continuar o trabalho como Procurador Especial e pediu para ser nomeado como tal”. “Depois de considerar o seu pedido, bem como as extraordinárias circunstâncias relacionadas com este caso, concluí que é do interesse público nomeá-lo como procurador especial”, afirmou Garland.

A nomeação de Weiss para o cargo especial poderá levar ao julgamento de Hunter Biden. A negociação do processo em que se assumiu culpado de crimes fiscais chegou a um impasse no mês passado, quando a juíza distrital de Delaware não aceitou os termos do acordo. Maryellen Noreika considerou-o “confuso”, “atípico” e “sem precedentes” e ordenou que o Departamento de Justiça e a equipa legal do filho de Joe Biden entregassem documentos legais que defendessem a constitucionalidade do acordo.

A decisão da juíza representou um volte-face na investigação de cinco anos ao segundo filho de Joe Biden que, desde o anúncio do acordo no final de junho, tinha sido dado por fechado.

A medida de nomear Weiss como procurador especial é um passo importante dado pelo habitualmente cauteloso Garland e surge a par de duas grandes investigações do Departamento de Justiça sobre Donald Trump, o anterior Presidente norte-americano (2017-2021) e o principal adversário de Joe Biden nas eleições presidenciais do próximo ano. Surge também na altura em que os Republicanos da Câmara dos Representantes (câmara baixa do parlamento dos Estados Unidos) estão a proceder à sua própria investigação sobre os negócios de Hunter Biden.

No mês passado, o acordo judicial de Hunter Biden relativo a evasão fiscal ficou sem efeito quando a juíza do Tribunal Distrital Maryellen Noreika, que foi nomeada por Trump, levantou múltiplas preocupações relativamente a pormenores do caso. David Weiss diz que as negociações sobre o acordo judicial fracassaram no caso sobre impostos e armas.

Os Republicanos tinham ridicularizado o acordo judicial chamando-lhe “um belo negócio” e decidido que conduziriam a sua própria investigação. Disseram também que Weiss estava a ser impedido de se tornar procurador especial — uma alegação que ele e o Departamento de Justiça rejeitaram.

Ao ser nomeado procurador especial, David Weiss terá maior autoridade para realizar uma investigação mais abrangente em várias áreas.