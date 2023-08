O artista plástico português Bordalo II publicou, esta quarta-feira, no Instagram um post no qual mostra vários sinais rodoviários que indicam a direção do Campo Pequeno, em Lisboa, pintados por cima com tinha vermelha. A intervenção foi feita precisamente na parte da sinalética com o símbolo de um toureiro com o touro.

Além de várias imagens, Bordalo II partilhou um vídeo que mostra o momento em que usou a lata de tinta para tapar a imagem. “Anti-tourada”, escreveu na descrição. “Que o Campo Pequeno sirva apenas para espetáculos não barbaro-labregos.”

Os símbolos de tourada foram repostos nos sinais rodoviários quatro anos depois de, em 2019, Fernando Medina os ter alterado a pedido do PAN. A solução passou por tapar o símbolo com um quadrado de vinil branco.

Agora, Inês Sousa Real lamenta o “retrocesso” e aponta o dedo ao atual presidente da autarquia. “É lamentável que Carlos Moedas e o seu executivo tenham cedido ao lobby da tauromaquia (…) e que tenham tido este retrocesso civilizacional na cidade de Lisboa”, disse a porta-voz do PAN à TSF. “Não é este o cartão de visita que queremos dar a quem nos vem visitar.”

Entretanto, a publicação de Bordalo II acumula mais de 28 mil “gostos”, embora esteja a dividir opiniões. “Falamos todos mas poucos têm a tua coragem, obrigada por falares por todos nós. CHEGA”, comentou uma seguidora. “O [Carlos] Moedas não tem descanso”, apontou o humorista Diogo Faro. “A sua convicção não devia permitir danificar equipamento público”, aponta, por outro lado, uma utilizadora, ecoada por outros comentários como: “Que falta de respeito pela cultura portuguesa! A sua atitude é que é bárbara e labrega!”

Esta não é a primeira vez que o artista se posiciona contra a tauromaquia. Em 2021, escreveu um enorme “não” à entrada da mesma praça de touros. “Não, tourada, não”, escreveu. “A tinta é fácil de apagar, mas a ideia fica entranhada nas pedras da calçada, é a evolução dos tempos, habituem-se.” A intervenção foi, na altura, uma crítica à homenagem ao toureiro João Moura, que na altura era suspeito de crimes por maus-tratos a animais (crimes esses pelos quais será julgado em setembro).