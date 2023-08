Em atualização

Este é um dia de teste para o futuro da aliança de Sánchez. Decorre nesta manhã de quinta-feira a votação para eleger os membros da Mesa do Congresso dos Deputados — a presidência do parlamento — e, para já, existe uma princípio de acordo do Junts per Catalunya para apoiar a candidata do PSOE, Francina Armengol.

Segundo o El País, o independentista catalão Jordi Turull — que em 2018 fez uma greve de fome de 14 dias — referiu que as negociações estão encaminhadas, pelo menos, em três dos pontos que o partido de Puigdemont exigia, e que está relacionado com o uso do catalão nas assembleias.

Um acordo na eleição para a presidência do Congresso é o primeiro passo para um futuro governo e esta quinta-feira ficará mais claro se os espanhóis voltam novamente às urnas para eleger um novo governo. Além do princípio com o Junts per Catalunya, o partido de Pedro Sánchez também conseguiu com a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) esta quinta-feira de manhã.

Para já, tanto o PSOE como o PP têm uma proposta cada um, mas há um empate — 171 deputados para cada lado. Por isso, será a Coligação Canária, que conta com uma deputada, e o Junts, que tem sete deputados, a decidir as votações desta quinta-feira. Os resultados serão conhecidos ainda esta manhã.