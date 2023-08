A GNR deteve um homem, de 32 anos, por tráfico de estupefacientes, e apreendeu quase 500 plantas de canábis na habitação do arguido, no concelho de Vila do Conde, distrito do Porto, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a GNR conta que no âmbito de uma investigação que durava há cerca de dois meses, por tráfico de produto estupefaciente, deu cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e outra em veículo.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que os militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Matosinhos encontraram 489 plantas de canábis na casa do suspeito.

Durante a operação, a GNR também apreendeu 657 doses de canábis, 612 euros em numerário, três armas de fogo, 21 munições de diversos calibres, um telemóvel e duas balanças de precisão.

O suspeito foi detido e constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Matosinhos.