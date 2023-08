Foi a primeira vez desde a rebelião do passado mês de junho que Yevgeny Prigozhin gravou um vídeo que publicou no Telegram. Equipado com uma espingarda, o líder do grupo Wagner aparece num cenário inóspito que parece uma savana apenas com um carro e soldados por trás. O mercenário, que desafiou o Presidente russo numa “marcha pela justiça”, garantiu estar em África, ainda que nunca tenha precisado em que país. “Estão mais de 50ºC”, disse.

“Estamos a trabalhar”, indicou o mercenário que viu a milícia paramilitar que lidera a ter de abandonar a Rússia e a refugiar-se na Bielorrússia, referindo que o grupo Wagner está a implementar um programa para que a Rússia “se torne ainda mais poderosa em todos os continentes”.

“Toto, I have a feeling we're not in Belarus anymore.” Prigozhin resurfaces in Africa promising to make Russia even greater on all continents.#Prigozhin #Wagner #PMCWagner #Russia #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/PrMQIGH016 — Natalka (@NatalkaKyiv) August 21, 2023

“Justiça e felicidade aos povos africanos”, declarou Yevgeny Prigozhin no vídeo, acrescentando que o grupo Wagner está a aterrorizar a Al-Qaeda, o Daesh e “outros terroristas” no continente africano.

O chefe da milícia paramilitar referiu também que continua a recrutar “soldados de verdade” e quer prosseguir as “operações especiais” que lhes foram propostas e que prometeu ia “cumprir”.

Após a “marcha pela justiça”, o grupo Wagner saiu da Rússia e está, neste momento, na Bielorrússia. Contudo, não é claro o papel que a milícia paramilitar desempenha em outras partes do globo, nomeadamente em África, onde os mercenários são acusados de serem um braço armado do Kremlin.