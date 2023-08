A manhã tinha sido tranquila. Auriol Dongmo chegou à final apenas realizando um lançamento. No entanto, bastava olhar para o lado para a portuguesa perceber que 19,59 metros não ia ser suficiente para levar medalhas na final que se disputou no penúltimo dia dos Mundiais de atletismo em Budapeste. Se a final do lançamento se nivelasse por cima, era certo que Dongmo ia ter que fazer algo que ainda não tinha feito esta época, ou seja, lançar acima dos 20 metros.

No encerramento da qualificação onde Jessica Schilder, bronze em 2022, tinha alcançado os 19,64 metros e conseguido a melhor marca no conjunto dos dois grupos, Auriol Dongmo parecia consciente do desafio que se avizinhava. “Sinto-me muito bem. O objetivo da sessão matinal era chegar à final, agora preciso de descansar e preparar-me para o combate desta noite. O estádio e as condições são muito boas, sinto-me confortável, está tudo pronto para que tudo corra bem e consiga ter resultados. No ano passado terminei em quinto lugar, agora obviamente quero ganhar uma medalha, é para isso que tenho trabalhado. Não sei qual é que vou conseguir, mas uma coisa é certa, vou lutar por isso”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com os melhores recordes pessoais do ano, Maggie Ewen, Lijiao Gong, Chase Ealey, Sarah Mitton, Danniel Thomas-Dodd reuniam mais favoritismo do que a portuguesa. As outras atletas lusas que participaram na qualificação, Eliana Bandeira e Jéssica Inchude, não conseguiram o apuramento para a final.

A inaugurar o concurso, Auriol conseguiu um modesto registo de 18,79 metros na primeira tentativa. A concorrência ia correspondendo. A norte-americana Chase Ealey conseguiu a sua melhor marca do ano ao primeiro ensaio e elevou a fasquia para a concorrência (20,35 metros).

No momento em que todas as dez concorrentes efetuaram o primeiro lançamento, a atleta lusa estava em oitava lugar. A partir daí, seria sempre a subir. A segunda tentativa catapultou Dongmo para o segundo lugar (19.63 metros), colocando-se à frente de Maggie Ewen. Chase Ealey, defensora do título, mantinha-se na liderança, mas sem conseguir melhorar.

Confirmava-se a ideia de que esta era a hora da superação para as atletas em prova. Auriol Dongmo teve um terceiro lançamento nulo e foi ultrapassada pela canadiana Sarah Mitton, também ela com o melhor registo do ano (19,90 metros).

Dongmo melhorou no quarto ensaio (19,69 metros), mas sem conseguir subir na classificação. Além disso, a portuguesa foi alcançada por Lijiao Gong que lançou exatamente a mesma distância. Chase Ealey voltou a superar os 20 metros.

Lijiao Gong era mesmo a maior ameaça para Auriol Dongmo. A chinesa marcou 19,67 metros e retirou a lusa do pódio uma vez que a segunda melhor marca da asiática foi superior. Na quinta tentativa, a atleta do Sporting conseguiu apenas 19,55 metros. Sarah Mitton consolidou o segundo lugar.

Na última hipótese, Dongmo conseguiu um registo perto dos 20 metros, mas que foi anulado no limite pelos juízes. Chase Ealey revalidou o ouro, Sarah Mitton ficou com a prata e Lijiao Gong com o bronze. Auriol Dongmo fechou a competição em quarto lugar.