Não havia Pedro Pablo Pichardo, não havia Patrícia Mamona, não havia Auriol Dongmo. Apesar da comitiva com 17 atletas de Portugal nos Mundiais em Pista Coberta de Glasgow, aqueles três crónicos candidatos a medalhas nos últimos anos estavam todos de fora. Com isso, as expetativas eram mais baixas mas o potencial para surpresas também se multiplicava. Tiago Pereira, que andava há muito à procura de uma medalha em provas internacionais, superou-se na final do triplo salto, bateu o recorde pessoal na última tentativa e teve o bronze que merecia. João Coelho, que bateu o recorde nacional dos 400 metros por três vezes em menos de 36 horas, ainda andou perto do pódio mas acabou em quarto. Agora, a fechar, seguia-se Isaac Nader.

Numa final bem mais rápida do que a série que o atleta português ganhou para carimbar a passagem à corrida decisiva, Isaac Nader cumpriu tudo o que tinha de fazer para chegar a uma medalha: nunca desceu muito em relação ao pelotão da frente, não quebrou quando os africanos começaram a ficar para trás por não aguentarem o ritmo forte das voltas iniciais e entrou nos 200 metros finais em posição de pódio. Contudo, houve uma surpresa que “abafou” essa potencial surpresa do corredor do Benfica: o neozelandês Geordie Beamish acelerou por fora, foi ganhando metros atrás de metros e conseguiu mesmo ganhar a final dos 1.500 metros, deixando dessa forma Isaac Nader de fora do pódio de forma inglória no quarto lugar.

Em atualização