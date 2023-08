O facto de Rúben Amorim admirar o projeto do Famalicão não é propriamente uma novidade para ninguém. Entre as contratações de Pedro Gonçalves e Manuel Ugarte, as dificuldades que o Sporting tem tido contra os famalicenses nas últimas épocas e os elogios que sempre teceu ao clube nas conferências de imprensa, tornou-se bastante claro que a equipa não passa ao lado do radar do treinador leonino. Daí a compará-la com um clube da Premier League, porém, vai um grande salto.

“O Famalicão é uma equipa que tem sempre jovens muito talentosos, digamos que é um bocadinho o Brighton português. Sabemos que ali existem sempre bons jogadores e podemos olhar para eles. Têm um excelente treinador, que nem sempre tem tempo para trabalhar os jogadores. Está sempre lá muito talento e nos jogos grandes sentem-se muito mais à vontade do que num jogo contra uma equipa teoricamente mais pequena”, explicou Amorim na antevisão da partida deste domingo, onde também revelou que tem apostado nos jantares de equipa para integrar os reforços e criar entrosamento entre os jogadores.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Famalicão, 1-0 3.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: André Narciso (AF Setúbal) Sporting: Adán, Diomande, Coates, Gonçalo Inácio, Ricardo Esgaio (Matheus Reis, 66′), Hjulmand (Daniel Bragança, 84′), Morita, Nuno Santos (Geny Catamo, 60′), Pedro Gonçalves, Paulinho (Trincão, 84′), Gyökeres Suplentes não utilizados: Franco Israel, Luís Neto, Marcus Edwards, Afonso Moreira, Rodrigo Ribeiro Treinador: Rúben Amorim Famalicão: Luiz Júnior, Martín Aguirregabiria, Riccieli, Otávio, Francisco Moura, Gustavo Assunção (Otso Liimatta, 59′), Zaydou Youssouf, Alex Dobre (Afonso Rodrigues, 59′), Gustavo Sá (Topić, 59′), Óscar Aranda (Puma Rodríguez, 73′), Cádiz (Henrique Araújo, 80′) Suplentes não utilizados: Zlobin, Tom Lacoux, Justin de Haas, Nathan Treinador: João Pedro Sousa Golos: Paulinho (52′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Gyökeres (23′), a Riccieli (31′), a Coates (45+1′), a Topić (68′), a Morita (90+2′)

